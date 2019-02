PP presenta un informe con los "errores" del dictamen de la comisión sobre amianto y su voto particular en contra

Publicado 12/02/2019 13:19:59 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid presentará este martes su voto particular en contra del dictamen de la comisión de investigación sobre la presencia de amianto de Metro de la Asamblea de Madrid y un informe en el que marca todos los errores del dictamen, ya que aseguran que algunas declaraciones de los comparecientes se han "tergiversado".

El dictamen de la comisión de investigación sobre la presencia de amianto de Metro concluye que la compañía ha incurrido en "ocultación" y "negligencia" respecto a la presencia de amianto y el riesgo que implicaba para los trabajadores del suburbano, a la vez que pide valorar la idoneidad para el cargo del actual consejero delegado, Borja Carabante.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz del PP en la Cámara regional, Enrique Ossorio, ha indicado que hoy, como ya habían adelantado el viernes, presentarán su voto particular en contra de ese dictamen; así como un documento en el que van señalando en color rojo todas aquellas declaraciones que se han cambiado en las comparecencias, "tergiversando las palabras".

"Nos parece lamentable, saben que no me he quejado mucho de esta comisión, pero cuando ha llegado el momento del dictamen vemos que un compareciente dice una cosa y en el dictamen se escribe otra", ha criticado.

Esto, a su parecer, demuestra que los grupos han querido hacer una labor "partidaria" y no han querido investigar de verdad "cuál ha sido la realidad":

Además, ponen de manifiesto que todas las personas que han comparecido "no tenían ninguna duda de que existieran riesgos ni para los trabajadores ni para los usuarios de Metro" y, de hecho, Ossorio ha indicado que a partir del año 2001 se prohibió vender instrumentos que tuvieran fibras de amianto.