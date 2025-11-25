PP y PSOE se enzarzan en el Pleno de Cibeles entre acusaciones de hacer poca vivienda y vender la social a fondos buitre

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y PSOE se han enzarzado este martes en el Pleno de Cibeles a cuenta de la vivienda, con acusaciones cruzadas --al Gobierno local y al Gobierno de España-- de hacer poca vivienda y vender la de carácter social a 'fondos buitre'.

Ha sido durante una proposición presentada por el PSOE en la que buscaba el apoyo de los partidos para habilitar una vía de intermediación institucional en operaciones que afectan a familias que residen en vivienda social y que ahora sale a la venta. La iniciativa --a la que los populares no consiguieron incluir dos enmiendas-- no ha salido adelante con los votos en contra de PP y Vox, mientras que PSOE y Más Madrid han votado a favor.

Durante su intervención, el concejal del Grupo Municipal Socialista Pedro Barrero ha afirmado que hay familias madrileñas que viven "con el miedo real a perder su hogar" con inmuebles que van a pasar a manos de 'fondos buitre', cuando algunos de ellos "fueron construidos en suelo municipal". "Un derecho a una vivienda digna se convierte en mercancía", ha lamentado.

Barrero ha acusado al PP de actuar "por decisión política" y de haber situado al Ayuntamiento "donde no debía", permitiendo ventas de vivienda social "a espaldas de la ciudad". A su juicio, las enmiendas del PP presentadas al debate "solo sirven para desviar la atención" y evidenciar la "incompetencia del delegado de vivienda".

El PSOE ha acusado además a los populares de "renunciar a aplicar la ley de vivienda", de poner "trabas deliberadas" y de demostrar que "ni quieren, ni saben, ni les importa proteger a estas familias".

Igualmente, ha criticado la falta de parque público --"el Ayuntamiento aporta solo el 0,6% en una ciudad con más de millón y medio de viviendas"-- y ha recordado que los alquileres han subido más del 40% en cinco años, mientras más de 60.000 madrileños esperan vivienda pública. "Al ritmo actual tardaríamos dos siglos en cubrir esa demanda", ha aseverado.

En este punto, ha propuesto tres medidas urgentes: intervenir de inmediato para frenar desahucios, inaugurar alquileres asequibles previstos en la política municipal, y crear un protocolo que prohíba la venta de vivienda social sin control público, incorporando los inmuebles en suelo municipal al parque de vivienda de la ciudad mediante "una oficina que vigile que la vivienda cumpla su función social".

"¿Están con estas familias o están con la especulación?", ha preguntado Barrero a la bancada del PP.

PP DICE QUE EL GOBIERNO HA HECHO CERO VIVIENDAS EN MADRID

El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha reprochado al socialista tener "cara de cemento" y que debería darle "vergüenza" hablar de vivienda cuando el Gobierno de España "ha hecho cero viviendas en la ciudad de Madrid, cero viviendas en siete años".

Además, sobre el caso de las familias afectadas por la venta de sus viviendas sociales, González ha acusado a la oposición de "demagogia pura y dura" y ha afirmado que buscan "no asumir sus responsabilidades" con un Ministerio de Vivienda "inútil".

González ha afeado a los socialistas defender solo a algunas familias mientras ignoran a otras afectadas por la Seguridad Social o la Sareb, y ha enumerado casos en Argüelles, Ventas, Pacífico o Carabanchel. "¿Esos no son vulnerables? ¿No tienen derecho a nada?", ha preguntado.

En este punto, ha reprochado al PSOE su "falta de vergüenza" por "faltar al respeto" a los trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por "calificarla" como 'fondo buite'.

VOX: "INTERVENCIONISMO, SOCIALISMO, COMUNISMO"

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha afirmado por su parte que las políticas de la izquierda "terminan siempre en lo mismo: intervencionismo, duplicidad, burocracia y más impuestos". Igualmente, ha calificado la propuesta socialista de intento de convertir la EMVS "en un árbitro o controlador político del sector privado" y lo ha tachado de "intervencionismo, socialismo y comunismo".

Vox ha defendido además su receta para abaratar la vivienda,que pasa por la liberalización de suelo, desregulación normativa, desburocratización de licencias y eliminación de impuestos como ICIO o plusvalías. También ha pedido "combatir la ocupación y la inquiocupación". Según Ortega, medidas como las del PSOE "retraen el mercado y encarecen todavía más el acceso a la vivienda".

MÁS MADRID LLAMA "INCOMPETENTE" AL DELEGADO DE VIVIENDA

De su lado, la concejala de Más Madrid Lucía Lois ha cargado contra González, a quien ha recordado sus competencias como delegado de Vivienda, y quien "pleno tras pleno se declara completamente incompetente" y que pretende que "todo lo haga el Gobierno de España".

"Levántese, márchese, coja sus cosas y ahórrese a los madrileños el millón de euros que nos cuesta mantenerle en ese sillón", ha espetado a González.

Más Madrid ha pedido explicaciones sobre la venta del bloque afectado en Vicalvaro y si fue construido en suelo municipal. "¿Cómo es posible que ese suelo público se esté vendiendo y malvendiendo para que especulen los fondos buitre?", ha preguntado.

Igualmente, ha señalado que Madrid sufre una "operación sistemática de expulsión de la población" y que la mayoría de quienes compran vivienda son "inversores que se están forrando con los salarios de los madrileños". Por ello, ha acusado al PP de "abandonar" a las familias mientras "permite la especulación".