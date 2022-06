PP quiere que la denuncia ante Fiscalía contra Más País "cuente con todas las garantías" para que "haya investigación"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este miércoles que el Grupo Municipal del PP continúa trabajando en la presentación de la denuncia anunciada ayer ante la Fiscalía contra la constitución de Más País para que "cuente con todas las garantías" y ello lleve a una "investigación".

Los 'populares' quieren conocer si el portavoz de Más País, Íñigo Errejón; su homóloga en la Asamblea de Madrid, Mónica García, y la propia Rita Maestre ese sirvieron de un "delito" para poder concurrir Más País a las elecciones generales de 2019.

Desde Cibeles, Almeida ha señalado que no quieren realizar "una denuncia infundada, sino una denuncia que sea sólida y consistente en relación con la cuestión que ayer Maestre definió como una chorrada monumental".

Considera el regidor que "no parece una chorrada, pero sí parece monumental la estafa de Más Madrid para presentarse a un proceso electoral, que simula la celebración de una Asamblea con una serie de puntos que no se han aprobado, y no solo eso, sino que va a notario y lo eleva a documento público, por lo que podría ser también una falsedad en documento público".

"Queremos establecer qué es lo que ha pasado, las personas que han intervenido. Y a partir de ahí dar traslado a la Fiscalía. Pero todo apunta a que aquí se ha podido producir un delito en falsedad documental que hoy sabemos que además se elevó a notario. Ha sido reconocido que no hubo asamblea ni aprobación de puntos", ha continuado Almeida.

Y es que, ha continuado, "esto no se puede despachar como una chorrada monumental, tal y como dijo Maestre", por lo que "se tienen que dar explicaciones", ya que "el propio responsable de la tesorería reconoce por escrito en WhatsApps que ni hubo asamblea ni se aprobaron esos puntos".