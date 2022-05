PP y Cs no apoyan una fianza para el Grupo Mixto, como reclama Vox, porque "el Pleno no es un juzgado"

*Más Madrid le dice a Almeida que "forzar una decisión injusta a sabiendas es otra forma de corrupción"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

PP, Cs y Recupera Madrid no han apoyado una fianza para el Grupo Mixto, como ha reclamado Vox, porque "el Pleno no es un juzgado", en palabras del presidente de esta cámara, Borja Fanjul. Más Madrid y PSOE se han abstenido en Cibeles.

El grupo municipal de Vox, capitaneado por Javier Ortega Smith, planteaba que el Mixto deposite una fianza con las cantidades que superen las que les hubiesen sido asignadas como concejales no adscritos.

La proposición tumbada ha llegado al Pleno de Cibeles de este martes después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid haya anulado la constitución del Grupo Mixto, a instancias del recurso presentado por Más Madrid, y condenado a la Administración a disolverlo, de modo que los tres ediles pasarían a ser considerados no adscritos. El fallo no es firme y tanto el Mixto como Vox han pedido aclaraciones a la sentencia.

"Ya hay una sentencia que dice que este grupo es ilegal pero el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha decidido que seguirán con los mismos derechos políticos y económicos", ha sostenido la concejala de Vox Arantxa Cabello, que ha recordado que "es el Pleno el que dota de asignación económica a los grupos".

El presidente del Pleno, Borja Fanjul, que ha apuntado que esta es más una proposición jurídica antes que política, ha recordado que la sentencia dispone que cabe recurso de apelación, unido a que el plazo ha sido interrumpido por la petición de aclaración tanto de Vox como de Recupera Madrid.

"¿Y a quién le pedimos la fianza? ¿Dónde? Parece que es una suerte de medida cautelar pero esto no es un juzgado, es el Pleno", ha espetado Fanjul a la bancada de Vox, que ha recordado que la sentencia habla de anulabilidad, no de nulidad de pleno derecho. En todo caso se ha comprometido a que el Gobierno ejecutará las sentencias firmes, les gusten o no.

El concejal del Grupo Mixto Luis Cueto ha tachado de "disparatada" esta proposición de Vox, como si les obligaran "a ir al Pleno a la pata coja". A los de Javier Ortega Smith les ha espetado que la jueza les ha negado legitimidad en la sentencia "por torpes y porque se equivocaron al recurrir la resolución del presidente".

"Saben que ya no son decisivos. Lo que votamos lo votaríamos igual que siendo no adscritos. Y además ls fianzas las fijan las jueces, no los plenos", ha declarado sobre esta propuesta "mezquina y absurda".

El socialista Ramón Silva ha pedido a Vox "que dejen de ser los costaleros de Almeida y póngale en su sitio, en la oposición, porque tiene menos concejales que Más Madrid, que ganó las elecciones".

Desde Más Madrid, Miguel Montejo ha subrayado la "manifiesta ilegalidad de la constitución del Grupo Mixto", con la "utilización torticera e interesada de los recursos públicos".

"Usted (al alcalde) puso en peligro la estabilidad política de todos los ayuntamientos forzando una decisión injusta a sabiendas por interés político y eso es otra forma de corrupción", ha diagnosticado. No ha abandonado el atril sin pedir al Gobierno que "ahorre la vergüenza al Ayuntamiento de presentar ese recurso".