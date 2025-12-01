PP reprocha a Delegación hacer un acto por el Día de la Constitución pese a "participar en un proyecto para desmontarla"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece una rueda de prensa. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha cargado este lunes contra la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid por organizar un acto por el Día de al Constitución Española pese a "participar en un proyecto para desmontarla".

"Hay dos actos pero hay un acto en la Real Casa de Correos que será de homenaje y de defensa de la Constitución y hay un delegado del gobierno que participa de un proyecto para desmontar la Constitución Española de espalda a los propios españoles. A ese acto de demolición de la Constitución Española, pues no vamos a participar", ha lanzado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el portavoz de los 'populares', Carlos Díaz-Pache.

El pasado año Delegación del Gobierno organizaba un acto propio en la Galería de las Colecciones Reales por el Día de la Constitución después de que no se le cursara invitación para el acto institucional organizado por la Real Casa de Correos. Mientras que en 2024 el acto de la Real Casa de Correos y el organizado por Delegación tenían lugar en días distintos, este año coinciden ambos este viernes con un par de horas de diferencia.

Díaz-Pache ha reivindicado que el PP ha acudido "siempre tradicionalmente a la Real Casa de Correos desde hace muchos años" al ser "el único que se celebraba" y ha criticado a Martín por no ser "un delegado del Gobierno que vele por los intereses de Madrid sino un delegado del 'sanchismo'".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que su partido es una "fuerza institucional" y que por ello estarán presentes en ambos actos. También lo ha confirmado la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien ha afirmado que su grupo parlamentario estará tanto en Sol como en el de Delegación.

Por último, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que ha recibido invitación de los dos actos institucionales y que ahora valorarán si asisten a alguno de los dos.