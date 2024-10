PP reprocha al Gobierno "desastre ferroviario" y dice que no hay "campaña de publicidad que pueda tapar su incapacidad"

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reprochado el "desastre ferroviario español" vivido el fin de semana en la capital y ha advertido al Ejecutivo central de que no hay "campaña de publicidad que pueda tapar la incapacidad" del Gobierno para solucionar problemas".

Lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes en la que ha cargado contra el "reprobado en el Congreso" ministro de Transportes, Óscar Puente, que decía que "el sistema ferroviario español vivía el mejor momento de su historia".

"El mejor momento de su historia son trenes que descarrilan, trenes que no salen, trenes que se estropean, trenes que se tienen que cancelar, retrasos infinitos, gente abandonada en los andenes, gente abandonada en el interior de los trenes, sin luz, sin aire, sin información. Esto es un transporte tercermundista y no sólo no es el mejor momento de su historia, sino que es el momento más lamentable del sistema ferroviario español", ha descrito el 'popular'.

Este fin de semana Renfe suprimía trenes entre Madrid, Valencia y Murcia tras el descarrilamiento de un convoy sin pasajeros el sábado en el túnel que une las estaciones de Atocha y Chamartín. Este lunes recuperaba su funcionamiento tras un episodio que dejaba unas 13.7000 personas afectadas por cancelaciones y modificaciones.

Díaz-Pache ha puesto en el foco que antes era el servicio de Cercanías de Madrid y que ahora se están "sumando también la Media-Larga Distancia e incluso la Alta Velocidad" porque hay un ministro que es "absolutamente incapaz de resolver los problemas" que se "incrementan cada día".

Por último, ha recordado al PSOE que gobiernan desde hace seis años y medio y ha criticado que haya intentado "sacar balones fuera e intenta imputar la responsabilidad a gobiernos anteriores".

PSOE INSISTE EN SUS DISCULPAS

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha indicado que el problema de este fin de semana "no tiene particularmente que ver" con las inversiones que están en ejecución para la reforma y mejora de la red de Cercanías en Madrid.

"Después de todos esos años del PP con inversión cero, después de esos años en los que el PSOE en el gobierno arrancó progresivamente esas inversiones, 2024 y 2025, son dos años en los que se van a invertir miles de millones en la nueva estación de Chamartín, de Atocha, el nuevo túnel de recolecto, la puesta en marcha de más de 100 nuevos trenes en Madrid", ha destacado.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha censurado por su parte la "dejación de funciones" del Ejecutivo central en las necesidades de los madrileños. Cree que se están priorizando "otras cuestiones, otras agendas" y que se está dejando a un lado a la "clase media". Más Madrid cree que los usuarios necesitan "certidumbres" y que no "puede seguir sucediendo semanalmente".