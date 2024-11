PP subraya el silencio de Gómez en Asamblea: "O bien, ante tantas evidencias, no tiene defensa; o bien, tiene una falsa"

Ve "indignante" que no haya dado una explicación y denuncia el "desprecio" que supone su silencio a quienes se esfuerzan por formarse y "no tienen la suerte de estar casada con el presidente"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha centrado su intervención en la primera sesión de la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid para aclarar si hubo trato de favor con Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el "uso de fondos públicos" de la universidad por su parte "para beneficio en sus negocios", con su "disfraz" de experta para codirigir estos máster, haciéndo valer su condición "de esposa de Sánchez en su beneficio" y apropiándose del 'software' del centro universitario.

La mujer del presidente del Gobierno ha sido la primera persona en comparecer en la Cámara de Vallecas en el marco de esta comisión impulsada en junio por el PP y se ha acogido a su derecho a no declarar. "Ústed aquí hoy no ha dicho ni una sola palabra y eso solo puede justificarse en dos cosas: o bien, ante tantas evidencias, no tiene defensa; o bien, tiene una falsa", le ha recriminado la diputada del PP Mercedes Zarzalejo, que ha formulado las preguntas por parte de los 'populares'.

Durante dos minutos, los 'populares' han expuesto las cuestiones que la ponente debería explicar, centradas fundamentalmente en la creación, financiación y funcionamiento de la cátedra y los estudios de posgrado que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, así como su vinculación con dicho centro universitario y con las empresas patrocinadoras.

La diputada 'popular' ha formulado las preguntas por parte del PP en una bronca intervención, en la que se le ha reclamado "respeto" hacia la compareciente ante las duras acusaciones. Según ha justificado Zarzalejo, estas cuestiones están relacionadas con la "imagen reputacional" de la UCM, recordando la obligación de velar por ello ya que recibe recursos de la Comunidad de Madrid como el resto de universidades.

"Queremos saber cómo ejerció de profesor universitario sin serlo, cómo consiguió ser la directora de una cátedra sin titulación ni méritos para ello. Cómo logró dirigir unos másteres de los que ni tan siquiera podría haber sido alumna. Cómo consiguió financiar una cátedra de nueva creación con unos fondos muy superiores al del resto de las cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense", ha interpelado en su primera intervención.

Tras ello, ha sido una retahíla de preguntas durante los 20 minutos de turno de intervención, ante el silencio de la esposa del presidente, con cara seria durante toda la intervención. La falta de titulación para dirigir la cátedra, el origen de la misma y la reunión en La Moncloa con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, o las vinculaciones con empresas y relación con Globalia o el Instituto Africa Center, "que pasó a dirigir cuando su marido llegó a la presidencia del gobierno", o con personas vinculadas en el 'caso Koldo' han sido algunas de las cuestiones planteadas.

"La financiación de su cátedra fue de 136.000 euros, que aportaron cuatro empresas a las que luego se añadieron otras 11 que colaboraron de distinta forma. Este dato nos resulta curioso, señora Gómez, porque de las 54 cátedras extraordinarias que tiene la universidad Complutense resulta que la suya, que era de nueva creación, era una de las ocho mejores cátedras extraordinarias dotadas económicamente", ha expuesto.

APROPIACIÓN DEL 'SOFTWARE'

También ha acusado a Gómez de apropiarse del 'software' que habría patentado en el marco del máster de la UCM y le ha recordado el informe de la Intervención de la UCM sobre la adjudicación a uno de los proveedores tecnológicos de la cátedra de Begoña Gómez --Making Science-- que, según publicó 'El Mundo' en julio, señalaba que se "concertaron irregularmente" los servicios para otorgarle un pedido de 24.200 euros, dando a entender que el encargo fue "verbal".

"Es indignante que hoy no haya dado ni una sola respuesta, ni una sola explicación a todos esos profesionales del mundo universitario que dedican los mejores años de su vida a formarse, a investigar, a defender sus tesis doctorales, a opositar, a prepararse para conseguir sus quinquenios, sus sesenios, que se esfuerzan muchísimos años para lograr dirigir un máster y una cátedra, pero no tienen la suerte de estar casada con el presidente del Gobierno. Todos esos profesionales merecían una explicación y, con su silencio, lo único que les ha dado ha sido su desprecio", ha zanjado.