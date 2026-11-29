Archivo - La alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la Comisión contra la Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vuelto a arrasar en Alcorcón y marca un 37,7% de los votos, sacándole casi 10 puntos al PSOE (28) y sumando junto a Vox (14,55%) más de la mitad de los votos en un contexto de claro retroceso de la izquierda, que se deja 7 puntos respeto al 23 de julio.

Aunque los 'populares' ya consiguieron la primera plaza hace cuatro años, la suma con Vox no superaba el 50% debido a un PSOE en casi el 32% y a un Sumar (16%) mejor posicionado que el Frente Amplio (13%).

Los resultados de esta noche vuelven más empinado el camino del actual Gobierno local hacia mayo de 2027, donde buscarán revalidar una mayoría de izquierdas que mantuvo la Alcaldía por apenas 40 votos. El escenario de la regidora Candelaria Testa (PSOE) ya era de por sí complejo con un tripartito al que aportaba 8 concejales, Ganar Alcorcón, 4; y 2 Más Madrid.

A lo largo de este mandato, el Gobierno local vivió el fallecimiento del líder de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, y la fragmentación del Grupo Municipal con la salida de la edil Raquel Jiménez. Después de esta noche se suma la derechización del municipio a un puzle ya complejo por la desaparición progresiva del espacio de Podemos en la región --ahora también desaparecido del Congreso-- y la ausencia de un liderazgo fuerte en Ganar Alcorcón.

Precisamente Alcorcón ha sido uno de los municipios madrileños en los que más ha puesto el acento tanto el Gobierno de España como el PSOE. De hecho, Pedro Sánchez eligió esta ciudad para uno de los mítines de esta campaña electoral, donde planteó los comicios de este domingo como un referéndum en favor de "la buena política" frente a la "mala educación de la derecha".

Además, en febrero de 2023 el Ayuntamiento de Alcorcón entregaba las llaves del edificio I del CREAA al Estado para instalar la sede del Centro Estatal de Coordinación del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres en España.

Esta apuesta por situar al municipio como eje de la lucha contra la violencia machista se sumaba al perfil de la propia Candelaria Testa, quien ha hecho de las políticas de Igualdad una de las banderas de su Gobierno y es, además, vicepresidenta de la Comisión por la Lucha contra la Violencia de Género de la Federación Española de Municipios y Provincias.