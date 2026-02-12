El precio medio del alquiler en la Comunidad se dispara un 80% en cinco años, hasta 1.963 euros al mes, según pisos.com

(Foto de ARCHIVO) Un cartel de 'Se Alquila' - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de alquiler en la Comunidad de Madrid por un inmueble tipo de 90 metros cuadrado se ha disparado un 80,16% en los últimos cinco años, pasando de 1.089 euros en enero de 2021 a 1.963 en el primer mes de este año, según un estudio del portal inmobiliario pisos.com.

Se trata del mayor incremento en el coste medio del alquiler en el último quinquenio a nivel nacional, y casi duplica el crecimiento medio a nivel nacional, fijado en el 46,06% (de 884 euros en enero de 2021 a 1.291 euros al arranque de este año).

Según el informe, cinco comunidades autónomas destacan con incrementos superiores al 50% en los últimos cinco años. Tras Madrid se sitúan Baleares, con 1.680 euro (+70,21%); Cataluña, 1.478 euros (+63,70%); Castilla-La Mancha, con 743 euros (+60,85%); y Comunidad Valenciana, con 975 euros (+52,93%).

Estas regiones, impulsadas por la presión turística, el crecimiento de las grandes ciudades y la falta de vivienda disponible en alquiler, han registrado los mayores aumentos.

"La escalada del precio del alquiler supera incluso al incremento en venta, situando a miles de hogares en una encrucijada imposible donde alquilar se ha vuelto prohibitivo", ha explicado el portavoz y director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.

En el lado opuesto, las comunidades con incrementos más moderados han sido La Rioja (+3,96%); Extremadura (+23%) y Cantabria (+32,55%). Únicamente Navarra ha experimentado una caída al retroceder el precio un 8,41%.

SORIA, PALENCIA Y MADRID LIDERAN LOS INCREMENTOS

Los mayores incrementos por provincias están liderados por Soria (+115,64%); Palencia (+81%); Madrid (+80,19%); Salamanca (+75,75%); A Coruña (+74,99%); Málaga (+71,34%); Islas Baleares (+70,21%); Granada (+65,21%) y Ciudad Real (+63,34%).

Cabe destacar que tres provincias han experimentado caídas de precios en el último lustro: Ourense (-10,31%), Navarra (-8,41%) y Jaén (-6,67%).

"Los datos de provincias del interior como Soria o Palencia reflejan crecimientos porcentuales muy elevados, aunque es importante contextualizarlos: partían de precios muy bajos y siguen siendo de las zonas más asequibles del país", ha matizado Font.