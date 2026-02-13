Los precios en la Comunidad de Madrid se moderan hasta el 3% en enero frente al 2,3% de la media nacional

Archivo - Varias personas realizan sus últimas compras antes de la cena de Nochebuena en un mercado, a 24 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la Comunidad de Madrid bajó una décima hasta el 3% en enero en tasa interanual, siete décimas por encima de la media nacional, que se situó en el 2,3%.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en términos mensuales, la inflación bajó un 0,5% y en lo que va de año la bajada llega al 0,5%.

En tasa interanual, los precios subieron sobre todo en seguros y servicios financieros (+4,9%); vivienda (+4,8%); restaurante y alojamiento (+4,7%); y bebidas alcohólicas y tabaco (+4,5%). Por contra, las dos únicas categorías que registraron una caída fueron vestido y calzado (-0,5%) e información y comunicaciones (-0,3%).

A nivel nacional, el IPC recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad.

El descenso es una décima superior al esperado, pues Estadística avanzó a finales del mes pasado un IPC del 2,4%, cinco décimas por debajo del dato de diciembre de 2025.

Con esta moderación de seis décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística ha explicado que la evolución del primer mes de 2026 es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a que los precios de la electricidad suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.