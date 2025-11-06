Los Presupuestos de Las Rozas para 2026 contarán con más de 140 millones, 24 de ellos para inversiones

Archivo - Balcón del Ayuntamiento de Las Rozas - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid ha iniciado el procedimiento para aprobar el presupuesto municipal de 2026, que asciende a 140,75 millones de euros, unas cuentas que suponen un incremento del 4,37% respecto al ejercicio anterior y se someterán a aprobación plenaria el próximo 25 de noviembre.

El presupuesto consolidado, que incluye las cuentas de Las Rozas Innova y la Fundación Municipal de Cultura, alcanza los 143,55 millones de euros, según ha precisado el Ayuntamiento en un comunicado.

El capítulo de inversiones para 2026 suma 24,19 millones, con actuaciones destinadas a mantener y reforzar los servicios públicos. Entre ellas figuran un Plan de Asfaltado dotado con 8 millones, un Plan de reforma de centros educativos públicos (1 millón), nuevas inversiones en transformación digital, así como en mantenimiento y mejora de edificios municipales y deportivos.

En el ámbito deportivo, las cuentas recogen las medidas anunciadas por el alcalde, José de la Uz, en el último Debate sobre el Estado de la Ciudad, como la renovación completa de las máquinas de fitness de los cuatro pabellones municipales, la actualización de la climatización y la remodelación de los vestuarios.

También se prevé instalar nuevas máquinas de fitness al aire libre en Las Matas, sustituir el suelo de la pista de atletismo de Navalcarbón e incorporar vallas hidráulicas en la pista de hockey de Entremontes. Estas actuaciones suman 3 millones de euros, con apoyo del Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid.

En materia de Familia, el Ayuntamiento mantendrá la ayuda directa de 1.000 euros por nacimiento o adopción para los niños nacidos en 2024 y 2025, cuyos primeros pagos comenzarán a realizarse esta misma semana.

Las cuentas recogen además un ahorro energético de 2 millones de euros, fruto de la instalación de paneles solares en edificios públicos y centros educativos, que ya son "100% autosuficientes".

BAJADA DE IMPUESTOS

Tras la reciente modificación de las ordenanzas fiscales, el Consistorio mantiene su política de reducción de tasas e impuestos. En 2026 se rebajará el IBI a las grandes empresas y se eliminan tasas como las de alcantarillado, procesionaria, parejas de hecho, informes de accidentes de tráfico o huertos urbanos. Además, se confirma la congelación definitiva de la tasa de basuras.

El Plan de Mejora de la Ciudad, dotado con 30 millones de euros, continuará con nuevas actuaciones de embellecimiento y mejora en zonas como Camino Viejo, Molino de la Hoz, Las Matas, Parque Empresarial, La Chopera, El Pinar, La Marazuela, El Golf y el casco urbano.

Asimismo, Las Rozas Innova estudiará el soterramiento del aparcamiento de La Cañadilla y valorará también el de Doctor Toledo.

El presupuesto incluye también la recuperación de la estructura de los Cormoranes en Molino de la Hoz, un compromiso del alcalde José de la Uz con los vecinos de la urbanización.

INVERSIÓN POR ÁREAS

Por áreas, destacan los 22,8 millones destinados a Medio Ambiente (16,2%), 17,7 millones a Deportes (12,5%), 17,3 millones a Seguridad y Protección Ciudadana (12,35%) y más de 16 millones a Educación, Cultura y Juventud (11,4%).

A Infraestructuras y Distritos se destinan 15,3 millones (10,8%), a Servicios Sociales más de 8 millones (5,9%), a Transformación Digital cerca de 7 millones (4,9%), a Economía y Empleo 4,6 millones (3,3%), a Urbanismo y Vivienda 5,5 millones (3,9%), a Hacienda 5,1 millones (3,6%) y a Ferias y Fiestas 2,5 millones (1,8%).