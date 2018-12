La primera sesión de la comisión de universidades continúa sin fecha y Podemos acusa a Adrados de entorpecer

Publicado 11/12/2018 15:09:21 CET

La primera sesión de la comisión de investigación de universidades en la Asamblea de Madrid continúa sin fecha y el Grupo Parlamentario de Podemos ha acusado a la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados, de utilizar su cargo de forma "partidista" y de entorpecer".

Los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) entregaron a la Mesa de la Asamblea un documento para poder habilitar fechas para reunirse e ir programando las sesiones de la comisión.

Por el momento, este punto aún no se ha visto en el máximo órgano parlamentario, algo que la portavoz de Podemos, Clara Serra, ha tachado de "partidista" la actitud de Adrados y de "entorpecer" que haya más comisiones en enero y en febrero. "Esto demuestra que no tienen interés el PP de que se ponga en marcha esta comisión", ha criticado.

Por su parte, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha señalado que la presidenta de la Asamblea no muestra "ilusión" por que se lleve a cabo esta comisión y que no ha tenido "ninguna voluntad de propiciar que esto se haga con la debida celeridad".

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha explicado que están esperando a que la presidenta de la Asamblea dé una fecha concreta de una primera reunión y que se habiliten días de enero y febrero.

Por último, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha reconocido que no les gusta la comisión porque es un "circo mediático" pero Adrados aplica el reglamento, y si los grupos solicitaron esa petición fuera del plazo establecido "no se pudo ver en la Mesa del lunes por eso, no por poner palos en las ruedas".