Un programa piloto de la Comunidad integra escuelas infantiles en las nuevas residencias de mayores

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está desarrollando un programa piloto para habilitar espacios destinados a escuelas infantiles en las nuevas residencias de mayores incluidas en el Plan 40/40.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha presentado este proyecto durante su visita a la Residencia Bouco Meco, que ya cuenta con este modelo intergeneracional integrado en sus instalaciones, recoge el Ejecutivo regional en un comunicado.

Dávila ha explicado que esta iniciativa, enmarcada dentro del nuevo Plan de Envejecimiento Activo de la región, "además de prevenir la soledad, permite que los mayores recuperen la ilusión y las ganas de comunicarse, mientras que los niños aprenden valores como la empatía, el respeto y la convivencia".

La consejera también ha destacado el incremento de cerca de 400 nuevas plazas públicas que se incorporan este mes de noviembre a la red autonómica, distribuidas en 168 residenciales y 231 de atención diurna. En concreto, la Residencia Bouco Meco ha visto ampliadas sus plazas financiadas por la Administración regional, pasando de 85 a 90.

Por último, el Ejecutivo regional ha destacado que se ha impulsado durante esta Legislatura la creación de más de 2.000 nuevas plazas para la atención y cuidado de personas mayores en situación de dependencia, de las cuales 1.106 son residenciales y 1.022 de centro de día. "Una muestra clara del compromiso del Gobierno regional con las personas mayores y sus familias", ha afirmado la consejera.