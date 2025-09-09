El Programa de Técnicos de Comercio Exterior suma en su quinta edición más de 1.600 inscripciones, un 11,8% más

La consejera de Economía, Rocío Albert, en el Programa de Técnicos de Comercio Exterior - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y la Comunidad de Madrid han presentado la quinta edición del Programa de Técnicos de Comercio Exterior (TCEs), que marca récord con más de 1.600 inscripciones, un 11,82% más que en la anterior.

La apertura del nuevo curso del Programa de Técnicos de Comercio Exterior, puesto en marcha en 2021 para la formación de talento joven especializado en internacionalización empresarial, tuvo lugar en el Centro de Formación Empresarial de la Cámara de Madrid, en la capital.

En total, en este nuevo curso (2025-2026), 45 alumnos iniciarán una formación intensiva de 300 horas en comercio internacional, que se desarrollará entre septiembre y diciembre de 2025. Los 24 mejor valorados se incorporarán el próximo año a entidades de apoyo a la internacionalización, contribuyendo directamente al impulso de la economía madrileña en mercados estratégicos

El programa ha registrado cifras récord de participación, con 1.641 inscripciones, lo que supone un incremento del 11,86% respecto a la edición anterior. En total, más de 4.500 jóvenes madrileños han mostrado interés en participar en las cinco ediciones celebradas.

El perfil de los seleccionados destaca por su experiencia previa, formación internacional y una amplia diversidad académica e idiomática, cualidades que refuerzan su capacidad de adaptación a diferentes sectores productivos y mercados.

Durante la inauguración de la jornada, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, subrayó que "los resultados de las ediciones anteriores avalan el éxito de la iniciativa". Así, remarcó, de los técnicos que finalizaron su estancia en el exterior en 2024, más del 77% se ha incorporado al mercado laboral, la mayoría en la Comunidad de Madrid.

El 85% de los participantes en el conjunto de las ediciones encontró empleo en los seis primeros meses tras finalizar el programa, incorporándose a empresas líderes como Repsol, Basf, Accenture, Banco Interamericano de Desarrollo, Técnicas Reunidas o Minsait, entre otras, han indicado desde la institución cameral.

Por su lado, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, destacó durante el cierre de la jornada el papel de los técnicos de comercio exterior para "seguir atrayendo inversiones a nuestra región y ayudando a la internacionalización de las empresas".

En este sentido, la consejera explicó que el Gobierno regional trabaja para "garantizar un entorno de libertad económica y certidumbre que permita a las empresas madrileñas competir en otros mercados" y recordó que "casi una de cada cuatro empresas que realizan actividad exportadora en España están ubicadas en Madrid".

Durante la misma, se visualizó un vídeo sobre el Programa de Técnicos de Comercio Exterior, presentado por Juan José Sánchez Puig, director general del ISDE. Posteriormente, el economista Gonzalo Solana, director de la Cátedra Nebrija en Internacionalización de Empresas, ofreció una ponencia magistral titulada 'El impacto de la geopolítica en la internacionalización de las empresas'.

Una jornada en la que se puso de relieve que este programa es fruto de la colaboración público-privada y que constituye una herramienta estratégica en tres direcciones: para las empresas, al contar con profesionales preparados para abrir mercados; para los jóvenes, como oportunidad real de inserción laboral; y para Madrid, reforzando su posición como región líder en internacionalización y atracción de inversión extranjera.