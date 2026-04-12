Los programas de refuerzo en las asignaturas de Lengua y Matemáticas benefician a más de 23.000 alumnos madrileños

Archivo - Tres niñas a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los programas de refuerzo en las asignaturas de Lengua y Matemáticas han beneficiado a más de 23.000 alumnos de los colegios de la Comunidad de Madrid en el curso escolar 2024-2025.

Así lo ha informado esta semana el director general de Educación Infantil, Primaria y Especial, Ignacio Martín, en la comisión de Educación, Ciencia y Universidades de la Asamblea, donde ha destacado que Madrid es una de las pocas regiones que ha hecho "los deberes".

Estos programas surgen del Plan de Cooperación Territorial del Gobierno de España en competencia lectora y matemática. La Comunidad de Madrid ha invertido la mayor parte del crédito asignado en la contratación de docentes y en su formación para hacer desdobles, refuerzos, grupos flexibles, apoyos individualizados en pequeño grupo.

De esta manera, se ha actuado en 202 centros para reforzar la asignatura de Lengua, habiéndose beneficiado cerca de 6.000 estudiantes, y en 492 colegios para las Matemáticas, con más de 17.000 alumnos en el pasado curso.

El director general de Educación Infantil, Primaria y Especial ha informado que se han incorporado 11 asesores en las direcciones generales para desarrollar, gestionar, organizar y analizar estos programas. También se ha contratado un total de 124 maestros y 227 profesores para reforzar la labor docente.

Para llevar a cabo estos programas se han hecho instrucciones, guías, las formaciones y la formación por parte de la Dirección General de Bilingüismo, en el que se han invertido 80.000 euros para realizar esta formación, dedicándose 5,9 millones de euros a la comprensión lectora y 13,4 millones de euros a Matemáticas.

A LA ESPERA DE CONTINUAR EL PROGRAMA

Por otro lado, Martín ha subrayado que el Gobierno autonómico continuará desarrollando estos programas en ambas competencias "siempre y cuando" continúe el Plan de Cooperación Territorial del Ejecutivo central.

"A día de hoy no tenemos datos de que este programa siga. Pero desde luego que esta Consejería los está ejecutando y el objetivo es mejorar el nivel en ambas áreas. Las comunidades autónomas no tenemos ninguna acción para invertir en un programa que viene del Estado.

Si quiere, se ponen más medios y si no, no", ha apuntado.