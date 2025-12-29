Prorrogados los precios del transporte público para 2026: el abono joven seguirá en 10 euros y la zona A, en 32,70 euros

Archivo - Una persona pasa su título de transporte para acceder a la estación de Sol, a 1 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

La Comunidad de Madrid continuará aplicando a partir del 1 de enero de 2026 las bonificaciones extraordinarias al transporte público que han estado vigentes desde el 1 de julio de 2025, por lo que el abono joven seguirá costando 10 euros y la zona A conservará el precio de 32,70 euros.

Así lo ha anunciado el Gobierno regional en un comunicado, en el que ha detallado que mantendrá idénticos precios, gratuidades y descuentos para los diferentes títulos del sistema tarifario del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha presidido el Consejo de Administración del CRTM donde se ha aprobado mantener la subvención a las tarifas que beneficiará a unos seis millones de usuarios que podrán seguir desplazándose en Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Metro Ligero en las mismas condiciones económicas establecidas para los últimos seis meses.

Por ello, se mantendrán las tres modalidades de abono gratuito que ya existían, la tarjeta infantil hasta los 7 años, la de los mayores de 65, financiadas íntegramente por el Ejecutivo autonómico y la nueva incorporada el 1 de julio de 2025 con la gratuidad para los menores hasta 14.

Por otro lado, se prorrogan también los descuentos del 50% en el abono joven, dirigido a personas de entre 15 y 25, que podrán seguir viajando por toda la región por 10 euros al mes. Los demás títulos mensuales para usuarios de entre 26 y 64 años mantendrán una rebaja del 40%, así el de la zona A conserva la tarifa de 32,70; el B1 38,20; el B2 43,20, y el B3, C1 y C2: 49,20. Por último, el bono de 10 viajes de Metro, EMT y ML1 seguirá costando 7,30 euros.

Las bonificaciones están financiadas por la Comunidad de Madrid junto al resto de administraciones adheridas al CRTM y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.