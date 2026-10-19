Profesores en huelga llevan sus reivindicaciones ante Ayuso con un 'escrache' que acaba con intervención policial

Manifestantes durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educación, ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La huelga educativa, que encara su jornada número cuatro en la Comunidad de Madrid, ha llegado este lunes en forma de 'escrache' a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un acto en el centro de la capital en el que ha tenido que intervenir la Policía Nacional para facilitar su salida y garantizar "su seguridad".

Los manifestantes, unos 1.000, según una estimación de CC.OO, han llegado hasta el Palacio de Santoña --calle del Príncipe, 28-- donde la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intervenido en un foro sobre longevidad alrededor de las 13 horas.

La Policía ha tenido que intervenir y cerrar los accesos al edificio para garantizar la seguridad de la dirigente madrileña con cargas hacia los manifestantes para despejar la zona y liberar la salida. Ayuso ha podido salir en su vehículo sobre las 14.10 horas al grito de 'huelga indefinida' por parte de los congregados.

Sobre las 14 horas se ha autorizado el uso "de la fuerza mínima indispensable" para despejar la puerta del edificio para permitir la salida de las autoridades. Se han dado avisos reiterados para despejar la zona antes de la actuación policial, según han confirmado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

De su lado, fuentes regionales han señalado que no se garantizaba la seguridad de la presidenta madrileña y la Policía que estaba en los accesos ha pedido "refuerzos" a la Delegación de Gobierno.

Los manifestantes se han agrupado frente a la puerta del palacio tras una concentración frente a la Consejería de Educación al grito de 'Zarzalejo, dimisión', 'No estamos todas, falta Zarzalejo', 'Se sienta a negociar o se queda sin cenar', 'Ayuso escucha, la pública está en lucha' o 'Esta huelga la vamos a ganar'.

A la llegada de Ayuso, ya había un grupo pequeño de manifestantes a la espera. Sobre ello, la dirigente madrileña ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fomente "la violencia" en las calles con la huelga educativa apoyado en unos sindicatos que están "untados" para llevar el 'No habrá paz' en las calles de Madrid "a todas partes" y ha criticado que allá donde vaya le acompaña un "coro rociero", en alusión a estos manifestantes.

"Yo quisiera saber si lo que estamos viendo en el resto de Europa va a trasladarse también a las calles de Madrid con el 'No habrá paz' porque se parece bastante a lo que está ocurriendo en otros muchos sitios. Solo quieren la violencia y el acoso", ha afirmado.

UNA MAÑANA MARCADA POR LAS PROTESTAS EDUCATIVAS

A primera hora decenas de manifestantes por la Educación Pública han cortado la autovía A-3 (Madrid-Valencia). Han colocado pupitres a autovía que han obligado a detener el tráfico a la altura del kilómetro 5 de la A-3, en el ramal de salida a la M-30.

Posteriormente, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha suspendido por "motivos de seguridad" un acto, que tenía previsto celebrar en un instituto público de Vallecas, ante la concentración de decenas de manifestantes que ha tenido lugar a las puertas.

Los congregados han incrementado sus protestas cuando ha llegado un vehículo oficial a la zona. Pensando que estaba la consejera dentro han rodeado el coche al grito de 'educación pública' mientras lanzaban humo de colores.

Finalmente, la consejera no ha asistido al centro, según ha explicado la misma Zarzalejo en declaraciones remitidas a los medios de comunicación. "Estas actuaciones perjudican el normal funcionamiento de las instituciones, incluida esta Consejería, pero también el normal funcionamiento de ese centro que estaba esperando la visita y que tenían organizadas una serie de actividades que, al final, no han podido desarrollar", ha manifestado la consejera.

Según Zarzalejo, "es curioso" que la participación en esta cuarta jornada de huelga es en torno un 30 puntos menor que en los primeros días de convocatoria, cuando se registró un seguimiento cercano al 44% frente al 14% de este lunes. Mientras tanto, las concentraciones en la calle son "cada vez más radicales y con síntomas de mayor agresividad".

Desde Vallecas se han trasladado al centro de la capital donde cientos de profesores de la educación pública madrileña se han concentrado a las puertas de la Consejería de Educación para insistir a Mercedes Zarzalejo que se siente a "negociar" en el marco de la huelga indefinida que han convocado en el sector en la Comunidad de Madrid.

Antes de las 12 horas, los profesores han cogido sus silbatos, pancartas y banderas y han cortado los dos carriles de la calle Alcalá, a la altura de la Consejería de Educación (C/ Alcalá, 32), para reclamar la mejora de las condiciones del profesorado madrileño.