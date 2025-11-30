El PSOE achaca el cierre del polideportivo Daoiz y Velarde a "la falta de mantenimiento estructural"

Protesta vecinal en Retiro - PSOE

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE se ha sumado esta mañana a la protesta vecinal por el cierre del polideportivo Daoiz y Velarde, ubicado en el distrito de Retiro y cuya clausura definitiva vincula a "la falta de mantenimiento estructural".

A la convocatoria ha acudido la concejala socialista María Caso, portavoz de Cultura y Deportes del Grupo Municipal Socialista. "Exigimos la subsanación inmediata de las deficiencias que han llevado a esta instalación a su cierre", ha señalado durante la concentración.

La edil acusó al equipo de gobierno del PP de ofrecer una imagen pública que no se corresponde con la realidad del distrito. "Presume de capital del deporte mientras mantiene instalaciones públicas cerradas y deja a miles de usuarios sin su actividad diaria", lamentó.

Los vecinos reclaman una reapertura urgente del polideportivo o, al menos, alternativas viables que permitan mantener sus actividades, especialmente para mayores, jóvenes y clubes deportivos que dependen de estas instalaciones municipales.