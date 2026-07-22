El PSOE acude de nuevo al TSJM para pedir la paralización urgente de las obras en los edificios del antiguo Baobab

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado este miércoles un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para solicitar que ordene el cese inmediato de las obras de demolición en los inmuebles del antiguo restaurante Baobab, situados en los números 1 y 3 de la calle Cabestreros de la capital.

Según sostiene el PSOE en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los trabajos se han reanudado "a ritmo acelerado", sin "resolución judicial alguna que autorice tal reanudación ni que declare extinguida, decaída o sin efecto la medida cautelar" acordada previamente.

Los socialistas advierten de la presencia de "maquinaria pesada y personal operario trabajando activamente en la demolición de los elementos estructurales del inmueble", con un avance que califican de "rápido y potencialmente irreversible".

Por este motivo, solicitan al tribunal la adopción, con carácter de "extrema urgencia", de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la suspensión y detener las actuaciones materiales sobre los edificios.

El concejal socialista Antonio Giraldo ha alertado de la "enorme gravedad" del asunto. "No se puede hacer una interpretación unilateral de una resolución judicial ni decidir por cuenta propia que una medida cautelar ha dejado de estar en vigor. Eso corresponde exclusivamente a los tribunales", ha afirmado.

Se refiere así al aval de 1,8 millones de euros exigido por el TSJM para mantener la paralización cautelar de las obras. El PSOE recoge en su escrito que la empresa dio por hecho que la medida había quedado sin efecto tras no presentar el aval requerido. Los socialistas rechazan esta interpretación al haber recurrido la exigencia de la garantía y solicitado la suspensión del plazo para aportarla, cuestiones sobre las que, según su escrito, la Sala aún no se ha pronunciado.

Por ello, Giraldo ha reclamado al TSJM que "actúe con la máxima celeridad para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones y evitar un daño irreversible al patrimonio".

EL PSOE RECLAMA LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

En concreto, el Grupo Municipal Socialista pide a la Sala que ratifique expresamente que la suspensión cautelar continúa vigente hasta que recaiga una resolución sobre el recurso de reposición y sobre la solicitud de suspender el plazo para constituir el aval.

También solicita que se requiera de manera inmediata a la empresa para que cese cualquier "actuación de demolición o de otra naturaleza" que pueda afectar a los inmuebles de Cabestreros 1 y 3.

Asimismo, reclama que el TSJM oficie por la vía más rápida posible al Ayuntamiento de Madrid y a la Policía Municipal para que procedan a la "paralización material e inmediata" de los trabajos.

Giraldo ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid "tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y actuar ante cualquier posible incumplimiento que se produzca durante estas obras".

"Lo que estamos viendo demuestra la sensación de impunidad con la que algunos creen que pueden actuar en esta ciudad. Nadie puede situarse por encima de la ley y las instituciones tienen la responsabilidad de hacerla cumplir", ha añadido.

EL AYUNTAMIENTO VE "IMPROCEDENTE" RETOMAR LOS TRABAJOS

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que la Agencia de Actividades (ADA) del Ayuntamiento de Madrid recibió el pasado 20 de julio una comunicación de la promotora informando de su intención de reiniciar las obras, algo que ven como "improcedente" al encontrarse procedimientos pendientes de resolución.

Por ello, el Ayuntamiento ha pedido a la promotora que mantenga "un principio de cautela y prudencia" hasta que el TSJM se pronuncie definitivamente.

Estas mismas fuentes han informado además que el Consistorio ha enviado a la zona a un técnico de la Agencia de Actividades, que ha levantado un acta de los hechos. El documento será remitido a la asesoría jurídica municipal con el objetivo de informar al órgano judicial.

LA SUSPENSIÓN CAUTELAR

El PSOE acudió a la Fiscalía para denunciar las actuaciones y evitar el derribo del edificio con el fin de evitar un daño irreversible. El Ayuntamiento de Madrid decidió entonces elevar la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor, lo que llevó a la paralizaron las obras, que se reanudaron el pasado mes de mayo.

Fue entonces cuando el PSOE acudió al TSJM, que suspendió de forma cautelar y urgente la resolución de la Comunidad de Madrid que levantaba la suspensión del derribo de los inmuebles del antiguo Baobab y que permitía continuar los trabajos de la licencia que estaba en vigor al no detectar valor cultural que sea objeto de protección en los mismos.

No obstante, el PSOE defiende que los inmuebles de Cabestreros 1 y 3 se encuentran dentro del ámbito del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y del BIC Zona Arqueológica del Recinto Histórico de Madrid. En este sentido, defienden que "podrían corresponder, con altísima probabilidad, a edificios originales del siglo XVII".