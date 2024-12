El PSOE acusa al equipo de Almeida de ser unos "trileros y cobardes" ante la "moratoria de facto" a los vehículos A

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Benito, ha acusado al equipo de José Luis Martínez-Almeida de ser unos "trileros y cobardes" ante la "moratoria de facto" a los vehículos A.

El edil ha reaccionado así después de que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, haya de que los vehículos que no cuentan con etiqueta ambiental y que están empadronados en la capital podrán circular por la ciudad en 2025, aunque se mantiene la prohibición ya vigente para aquellos que no están empadronados en la ciudad.

"Almeida vuelve a hacer trampas una vez más: si hace dos años concedió una moratoria valiéndose ilegalmente de la ordenanza de limpieza, que nada tiene que ver, esta vez amplía el periodo en el que algo es sancionable pero sin llegar a sancionar", ha reprochado Benito en un comunicado.

El concejal llama "trileros y cobardes" a los miembros del equipo de Almeida. "Desde el Grupo Socialista podemos comprender el problema que se ocasiona para muchos madrileños y hasta estar de acuerdo en determinadas medidas, pero la solución nunca pasa por hacerse trampas al solitario", ha puntualizado.

"¿Qué ocurre con los madrileños que sí han cumplido? Hoy se les quedará cara de tontos al ver que han cambiado su vehículo contaminante sin ayudas municipales para llegar al 1 de enero, mientras que los que no han hecho los deberes tendrán esa moratoria de facto", ha señalado.

Ignacio Benito ha subrayado que "ahora lo que tienen que hacer desde Cibeles es garantizar ayudas económicas suficientes, que si hay miles de madrileños que no cumplen no es porque no quieren sino porque el Ayuntamiento no les ha dado ayudas y, sobre todo, no ha garantizado una red de puntos de recarga que permita la electrificación del parque automovilístico en Madrid". "Una vez más, el señor Almeida llega mal y tarde", ha lamentado.