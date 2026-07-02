PSOE adelanta que acudirá al Tribunal Constitucional contra la "chapuza" de la ley del concebido no nacido

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid acudirá al Tribunal Constitucional contra la "chapuza" de la ley del concebido no nacido que ha aprobado la Asamblea este jueves en Pleno extraordinario.

"Esta ley no es solo una chapuza en la forma sino también en el contenido. Por eso los socialistas vamos a acudir allá donde sea necesario, también al Tribunal Constitucional", ha planteado la portavoz socialista en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar.

Así, la socialista ha cargado contra una norma que "no va de natalidad" sino que es una "batalla cultural" del PP contra Vox porque la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el partido de Santiago Abascal son "exactamente lo mismo: negacionistas y machistas".

"No se trata de ayudar a las madres a que sean madres, no. Porque para eso lo que harían son leyes que proporcionarán acompañamiento durante la maternidad, pero no, no lo hacen. Somos la única comunidad que ni tiene ley de igualdad y tenemos la mayor brecha salarial. Y Ayuso no hace absolutamente nada", ha rematado.

Se suma así a Más Madrid, quien ha advertido de que su formación está estudiando "todas las vías", incluido el TC, contra esta norma. De hecho durante el debate de la misma remitían al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, un escrito en el que señalaban a una de las enmiendas del PP incorporadas por posibilidad de "inconstitucionalidad". Esta marca que la ley pueda ser modificada por un decreto del Consejo de Gobierno, a pesar de que el rango de este es menor que el de una ley.