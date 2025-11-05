PSOE advierte que Almeida pretende "vender por piezas" la EMT con el "pelotazo" de la "privatización" de La Elipa

Archivo - Dos autobuses de la EMT salen de las instalaciones del Centro de Operaciones de La Elipa, en el Centro de Operaciones EMT La Elipa, a 7 de marzo de 2022, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha advertido que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, pretende "vender por piezas" la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con el "pelotazo" de la "privatización" de la cochera de La Elipa.

Así lo ha trasladado en declaraciones difundidas a los medios, donde ha asegurado que el proyecto "ha pasado de costar 90 millones de euros en 2019 a 366 millones" con esta nueva licitación. "Se multiplica por cuatro el coste de la operación y hasta dentro de dos décadas la EMT no volverá a tener pleno dominio de estas instalaciones hasta ahora 100% públicas", ha aseverado.

Señala Benito que se trata de "todo un regalo" para los empresarios que resulten "agraciados" y comparte que "lo más obsceno" de la operación es "la explicación" del Gobierno municipal, "que es la reducción del riesgo tecnológico por la posible evolución de la electrificación". En otras palabras, según el también responsable socialista del área de Movilidad, afirman que "se ven obligados a privatizar" porque electrifican la cochera, cuando "ya cuentan con dos, la de Carabanchel y Sanchinarro".

"En definitiva, Almeida vuelve a mostrarse como el alcalde de los pelotazos, con uno nuevo, el de la Elipa, que nos va a salir bien caro a los madrileños. La EMT es la joya de la corona y pretenden venderla por piezas, por lo que van a tener al PSOE enfrente para intentar frenar semejante barbaridad", ha concluido Benito.