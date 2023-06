PSOE advierte a Ayuso que fiscalizará "milimétricamente" su absoluta y asegura que no permitirá que vuelva la Gürtel

El portavoz de PSOE Madrid en la asamblea, Juan Lobato, interviene durante la segunda sesión del Pleno de investidura, en la Asamblea de Madrid, a 22 de junio de 2023, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press



Lobato plantea su oposición como constructiva y opta por pactos transversales que "sobrevivan varias legislaturas"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha advertido a la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fiscalizará "milimétricamente" su mayoría absoluta y ha asegurado que no permitirá que "vuelvan prácticas" como el caso Gürtel a la región.

Así lo ha señalado en la segunda sesión del Pleno del debate de investidura que este jueves volverá a situar a Ayuso a la cabeza del Ejecutivo autonómico por tercera vez.

"La sociedad madrileña tiene el recuerdo de lo que supuso la última mayoría absoluta del PP antes de esta. La de 2011 de Esperanza Aguirre, su madre política y mentora. La época de las bolsas de dinero en los altillos dejadas por empleados del Ikea, la de las charcas de rana, las de ayudas a empresas sin devolver", ha lanzado Lobato.

Es por esos "precedentes" que ha fijado su labor de oposición en "vigilar y fiscalizar" porque una absoluta no implica "absolutismo" y se resistirán a que desde el Ejecutivo autonómico se "haga lo público algo privado y de pocos" o que se usen los fondos de todos para "beneficiar a amigos y familiares". "Entenderá el plus de rigor de esta legislatura", ha apostillado Lobato, quien espera que no haya "abuso de la democracia" o un "rodillo" parlamentario.

Considera, además, que Ayuso perdió ayer la oportunidad de dirigirse a las mujeres que "respetan la objeción de conciencia", pero que "merecen el derecho a interrumpir su embarazo" en la Sanidad Pública o a aquellas mujeres que saben que se ha avanzado en la lucha contra la violencia machista y saber si está con el candidato del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, pactando con Vox o como María Guardiola, la candidata en Extremadura que se niega a dejarles entrar al Gobierno.

SER "ÚTILES" A LOS MADRILEÑOS

Lobato ha marcado el papel del PSOE en ser "útiles a la sociedad madrileña" y se ha comprometido a "arrimar el hombro", "mirar a largo" y "dar prioridad al fondo de las cuestiones".

"Una cosa es tener mayoría absoluta y otra muy diferente el absolutismo. No se confundan con el mandato de los madrileños. Los madrileños les han dado una confianza amplia y mayoritaria pero no les han dado un cheque en blanco", ha remarcado el socialista.

Al hilo, ha afirmado que hay más madrileños que "no eligieron la papeleta del PP", que los que sí lo hicieron. En este punto ha fijado la mirada en los Ayuntamientos en los que no ondean las banderas de PP o PSOE sino "la de Madrid y la de España".

Lobato ha vuelto a ofrecer, como en la pasada legislatura, una oposición "responsable" que no dirá "no a todo siempre" o un "sí a todo con la boca pequeña". Ha confirmado que podrán contar con el aval socialista para las propuestas que sean buenas para los ciudadanos de la región y ha tendido la mano a "grandes acuerdos" que puedan "trascender legislaturas".

CRÍTICAS A LAS PROPUESTAS DE LA PRESIDENTA

En su intervención, el portavoz del PSOE también ha criticado algunos de los puntos de la hoja de ruta presentada ayer por la mandataria regional en funciones. Ha censurado, por ejemplo, que haya "aumentado un 13% el comedor escolar" o que se anuncien desgravaciones para ayudar a la conciliación que "dejan fuera a las familias humildes".

En cuanto a las políticas destinadas a los mayores, ha recordado que Madrid es la región "con más residenciales privatizadas" y con "escándalos" en las mismas. Además, ha criticado que prometa reforzar el modelo de atención social cuando "hay casi 17.000 personas mayores esperando" estos servicios.

También ha afeado la propuesta en materia forestal, donde ha recordado que los siete parques de bomberos anunciados ayer "ya se prometieron en 2019", pero nunca se llevaron a cabo, o que en 2020 apostaron por tener 1.836 bomberos, pero ahora "hay 1.440".

NECESIDAD DE MÁS PROFESIONALES

En uno de los puntos que más ha desarrollado es la Sanidad. Ha negado que deban autorizarse pruebas diagnósticas de forma automática porque lo que hace falta son "especialistas que las hagan y las interpreten".

Ha proseguido lanzando a la presidenta la "inacción" en salud mental los pasados cuatro años, el Hospital Enfermera Isabel Zendal --"sin pacientes ni plantilla"-- o los hospitales de media y larga estancia, sobre los que "no ha dicho nada".

También ha sido crítico con la gestión educativa. Ha afeado que se conocieran las plazas de Educación Infantil en Madrid la día siguiente de las elecciones, "dejando fuera a miles de familias".

Ha censurado que se haya dejado "más de 30.000 jóvenes sin plaza de Formación Profesional", siguiendo por señalar que son los profesores que "menos cobran de España" o la "sobrecarga" en las aulas con unas "ratios imposibles".

"Todo esto a pesar de la enorme inyección de dinero del Gobierno de España a la Comunidad de Madrid, las instalaciones, maquinaria, herramientas y software de los centros, siguen sin renovarse adecuadamente, sin mantenimiento adecuado y siendo totalmente obsoletas en algunos casos", ha planteado.

Por último, ha cargado contra la bajada de precios públicos en la FP para las mejores notas anunciado ayer. "No es justo y es discriminatorio", ha proseguido Lobato, quien ha apuntado que los jóvenes que trabajan y estudia o tienen a su cuidado a familiares con dependencia no "podrían competir".

En materia de Transportes, a censurado que Ayuso anunciase ayer la prórroga del descuento al 60% del abono transporte hasta julio sin mencionar que el Gobierno estatal paga el 50% de la misma. Es por ello que le ha propuesto que a partir del 1 de enero haya una tarifa plana de 30 para toda la autonomía para que no haya "madrileños de primera o de segunda".

"Es un copia y pega de 2019 y no plantean fechas (...) Comprométase con fechas concretas para poder rendir cuentas. Falta un propósito de región", ha resumido sobre el discurso de la candidata.

PROPUESTAS DE CARA A 2027

Tras las críticas, ha planteado el horizonte que buscarán los socialistas, insistiendo en varios mensajes de su campaña electoral. Entre sus objetivos se encuentran que Madrid "suba de nivel" y se coloque en el "lugar que le corresponde en Europa".

Ha perfilado tres líneas básicas que deberían, a su juicio, marcar la Legislatura: transición energética, transición digital de la economía y transición social de las clases medias.

A renglón seguido, ha aclarado que no le ha pedido que "cambie de ideología" o que "renuncie a nada", sino que aplique "inteligencia y generosidad de tenerlas en cuenta". En estas tres transiciones ha confirmado que contarán con el apoyo de su partido.

Para reforzar estas tres necesidades ha aportado varios datos, como que Madrid produce solo el 4% de la energía que necesita, que por cada seis empleos en Hostelería "solo uno es en Industria" o que el abandono educativo temprano se ha "incrementado cuatro veces más que el de la media española".

MÁS GANAS DE SER CANDIDATA "A OTRAS COSAS" QUE A LA PUERTA DEL SOL

Lobato cree que Ayuso tiene más ganas de "ser candidata a otras cosas" que a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. "Este era su pleno. Su nombramiento con mayoría absoluta. Pero en vez de disfrutarlo otra vez con la bronca y los ataques. Es que no disfrutan nada, todo el día con la bronca", ha deslizado el socialista.

Es por ello, que ha remarcado su voluntad de empezar a plantear soluciones "desde el minuto uno" para poder estructurar una "alternativa solvente" que necesita Madrid para 2027.

"Y a eso convoco a todos los madrileños de todo tipo que tengan ideas, conocimiento, ilusión porque Madrid de un paso al frente. A que se sumen y lideren este trabajo de fiscalización y propuesta durante estos 4 años y a esta alternativa seria y democrática para este Madrid abierto 2027", ha concluido Juan Lobato.