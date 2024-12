PSOE afea la "pasión nacionalista madrileña" de la Comunidad con la financiación autonómica

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Fernando Fernández ha criticado, en el Pleno, que el Gobierno de la Comunidad se refiera de forma "despectiva" a la financiación singular de Cataluña y realicen un "ataque preventivo" desde la "pasión nacionalista madrileña".

"Señora consejera, es que ni usted ni yo sabemos nada del desarrollo final de ese acuerdo. Lo que sí conocemos es que, gracias al presidente Illa, es la primera vez que los independentistas no tienen mayoría absoluta en Cataluña. ¿No será, señora consejera, que la única financiación singular es la de la Comunidad de Madrid?", ha preguntado el parlamentario a la titular de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert.

Fernández ha apuntado que los recursos que aporta "la capitalidad del Estado" son los que "permiten una política fiscal agresiva de rentas, patrimonios y empresas" en Marid y que les lleva a ser "la primera aportadora neta de fondos en la financiación autonómica".

En este sentido, ha criticado que hablen de que Madrid es la región más solidaria como si se hicera un "esfuerzo adicional, por encima de su sposibilidades" pero ha sostenido que no es así y que la región aporta "lo que le corresponde".

"La aportación es del 75% de los ingresos tributarios normativos, y es lo que aporta Madrid, idéntico porcentaje que hace Andalucía, Cataluña o Galicia. Así que convertir un territorio en paraíso fiscal, bajar y suprimir los impuestos a los ricos y millonarios extranjeros, y transferir los bienes públicos a manos privadas, esa sí que es, de verdad, su financiación singular", ha zanjado.

Por su parte, Albert ha apuntado a que "lo que es singular es que Madrid es la única región que ha perdido 9.000 millones como consecuencia de la aplicación de la reforma del sistema de financiación autónoma". Así, ha afeado que hayan puesto "un límite a la capacidad fiscal del fondo de competitividad".

"¿Y saben lo que han pactado ahora? Han pactado ahora romper la caja común, dejar a Cataluña aislada del resto de España, y eliminar la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid y del resto de las comunidades autónomas, que esa sí que está recogida en la Constitución", ha trasladado.

Albert ha reivindicado que no quieren una "financiación singular para Madrid" pero tampoco la quieren para Cataluña ni para nadie. "Nosotros no queremos romper la caja común. Nosotros no creemos en un Estado confederal. Nosotros lo que creemos es en el Estado de las autonomías, que está recogido en nuestra ley fundamental, que es la Constitución, la Constitución de 1978", ha señalado.

En este sentido, ha remarcado que quiere una "reforma del sistema de financiación autonómica hecha entre todos" que garantice que tienen "todos los recursos necesarios para poder pagar todos los servicios públicos transferidos" así como que no haya "regiones de primera ni de segunda".