PSOE apunta a que a Almeida "se le han acabado las ideas" en sus Presupuestos "preelectorales" para 2026

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Enma López, ha apuntado que al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "se le han acabado las ideas" para la elaboración de sus Presupuestos "preelectorales" para el año 2026.

Así lo ha señalado la edil en declaraciones difundidas a los medios, donde ha calificado las cuentas como "poco ilusionantes" y ha avanzado que los socialistas presentarán enmiendas puesto que "no dan respuesta" a las necesidades de madrileños.

"La principal necesidad de los madrileños hoy en día es la vivienda y si dejamos de escuchar todo ese ruido de cifras y nos centramos en el presupuesto de la EMVS, vemos que se ha reducido casi 15%, se han reducido 30 millones y comparamos el presupuesto ahora con el presupuesto que tenía hace tres años. Ellos mismos reconocen que solo van a entregar 221 viviendas", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios.

Por ello, ha calculado que "para cumplir" con las "12.000 viviendas prometidas", el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "tardará unos 54 años". Todo ello, subraya, "mientras Madrid tiene 60.000 personas en lista de espera para acceder a una vivienda". "Con datos así, no se puede hablar de que este sea un presupuesto social", ha aseverado.

Del mismo modo, ha apuntado que la gratuidad de la teleasistencia a los mayores de 87 años anunciada en la presentación de los Presupuestos para 2026 apenas llegará a "44.000 personas", en una ciudad de 3,5 millones de habitantes. "Luego han hablado mucho de reequilibrio territorial, pero como siempre, las cifras que dan no lo son", ha apostillado.

Otro de los puntos en el que difieren los socialistas son las obras, con "la mayor parte de actuaciones a punto de finalizar" en el norte, "a excepción de la Gran Vía del Sureste". "Y nos sigue faltando el derribo del scalextric de Puente de Vallecas", ha añadido López.

"Estos no son los presupuestos que Madrid necesita. El Ayuntamiento tiene muchísimo dinero y no dan respuesta a las necesidades que tenemos. Desde el PSOE presentaremos enmiendas para intentar corregirlos, pero lo que tenemos claro es que a Almeida se le han acabado las ideas y este Presupuesto preelectoral es lo que nos demuestra", ha remarcado.