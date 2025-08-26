PSOE-M carga contra el "absolutamente bochornoso" trato de la Comunidad a los trabajadores sanitarios y los "recortes"

El diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid y portavoz, Javier Guardiola, ofrece declaraciones a la prensa, durante una huelga de 24 horas de trabajadores del Hospital Universitario de La Paz - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Madrid, Javier Guardiola, ha cargado este martes contra el "absolutamente bochornoso" trato que la Comunidad de Madrid ofrece a sus trabajadores sanitarios, con "contratos pecarios", situaciones de interinidad que les impide "crecer" y una "sobrecarga de trabajo".

Guardiola ha acudido este martes a la concentración convocada por los trabajadores de La Paz para denunciar la "insostenible" falta de sanitarios en este centro hospitalario en verano y reclamar una "suficiente" contratación de personal, plantillas de trabajo con tres meses de antelación y disfrute de los días de libre disposición.

Según ha alegado, son unas reivindicaciones "justas", con un hospital con 397 camas que están cerradas en este hospital, casi un tercio del centro y solo un 21% de las bajas en este verano cubiertas. "Los trabajadores no pueden más; quieren hacer un grito, una llamada de atención de decir que no pueden seguir así", ha explicado.

Frente a estos "ataques y estos recortes de la derecha", ha remarcado un Gobierno socialista de Pedro Sánchez "que va a hacer la mayor inversión en la sanidad pública para las comunidades autónomas". "Porque es lo más importante que tenemos", ha apostillado.

Mientras, ha censurado, la Comunidad de Madrid es la región que menos dinero está invirtiendo en Sanidad por habitante. "¿Dónde está dedicando ese dinero la señora Ayuso?", se ha preguntado para recordar el cierre de centros de salud, madrileños sin médico asignado en Atención Primaria, una lista de espera que roza el millón de pacientes "y donde más se paga por tu seguro privado".

Así, ha criticado unos "recortes" en los servicios públicos que se traducen en "un ataque hacia la Comunidad, hacia lo nuestro, hacia nuestros seres queridos". "Cada vez que Ayuso ha hecho un nuevo anuncio para una bajada de impuestos para una minoría, lo que significa eso es que vamos a tener menos trabajadores sanitarios en los hospitales. Lo que significa es que los trabajadores sanitarios van a tener un peor contrato. Lo que significa es que vamos a tardar más en conocer qué nos ocurre con una enfermedad y con ello mayor miedo para nosotros o para nuestros seres queridos", ha argumentado.

En este marco, ha reivindicado y agradecido la labor de los trabajadores sanitarios "porque con la huelga que están haciendo en estos días, que habrá más, esos trabajadores lo que están reivindicando es la comunidad". "Están reivindicando la defensa de lo público. Están reivindicando que podamos vivir con mayor tranquilidad, sin miedo a que tengamos que endeudarnos, sin miedo a una enfermedad", ha zanjado.