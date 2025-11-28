El PSOE conmemora este sábado el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino en el Jardín de Palestina

Archivo - Bandera de Palestina pintada en la cara, durante una manifestación estudiantil por Palestina, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista conmemorará este sábado el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino con un acto en el Jardín de Palestina de la capital, ubicado en la calle Canarias.

A la cita, programada a las 11 horas, acudirá la portavoz socialista, Reyes Maroto, junto a compañeros de partido; el embajador de Palestina en España, Husni Abdelwahed; y el actor José María Garrido del Sol, entre otros.

"Queremos que sea un acto de memoria y solidaridad en el que reafirmamos el compromiso de gran parte del pueblo de Madrid con la dignidad del pueblo palestino, un pueblo que resiste y sufre pero mantiene viva la esperanza de una paz justa", explica Maroto a Europa Press.

El PSOE llevó una batería de iniciativas al Pleno de Cibeles en el mes de septiembre donde se incluía la petición para realizar un acto institucional de izado de la bandera palestina en el Jardín de Palestina presidido por el alcalde, "como gesto de solidaridad de la ciudadanía madrileña con el pueblo palestino". La proposición, presentada por el edil Jorge Donaire, fue rechazada por la bancada del Partido Popular.

"Frente a quienes intentan silenciar su reconocimiento, recordamos que la ciudadanía madrileña ha demostrado una y otra vez su apoyo a través de movilizaciones pacíficas, iniciativas solidarias y una defensa firme de los derechos humanos", ha señalado la portavoz socialista.

El acto de este sábado, organizado por los socialistas, concluirá en torno a las 11.30 horas con una ofrenda de ramas de olivo frente al monumento instalado en esta zona verde, inaugurado en el año 2019 para rendir homenaje al pueblo palestino.

"En el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, vamos a lanzar un mensaje al pueblo palestino: no están solos, la inmensa mayoría de Madrid está y estará a su lado, reclamando una solución justa, basada en el reconocimiento de dos Estados viviendo en paz y seguridad, y exigiendo respeto, ayuda humanitaria y justicia para todas las víctimas", ha trasladado Maroto.