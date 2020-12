El PSOE cree que el Ayuntamiento de Madrid solo está negociando presupuestos con Vox y a ellos les dejan "migajas"

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha considerado que el Consistorio solo está negociando los presupuestos municipales con Vox y que a ellos les dejan "migajas" para introducir algún cambio vía enmienda.

Así lo ha asegurado tras acudir a la presentación del Plan de Empleo 2020-2023, donde ha señalado que el proyecto de presupuestos del Gobierno municipal "rompe" con el espíritu de los Acuerdos de la Villa, que se basa en la negociación de todos los grupos.

"Consideramos que estos presupuestos no son excepcionales, no son los que combaten la desigualdad, no son los que luchan por el reequilibro territorial y social que tienen que existir en Madrid", ha afirmado, a la vez que ha reiterado que presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto.

En concreto, ha asegurado que lucharán por el "bien común" y por mejorar la situación en Madrid y ha insistido en que no son los presupuestos que, negociando con el resto de grupos, podrían "adecuarse más a las necesidades reales de Madrid.

"Intentan volver de una forma maquillada y poco concreta a un Madrid antes de la pandemia, pero no a un Madrid más fuerte, más resistente, más resiliente en todas las condiciones que pueden venir ahora", ha sostenido el portavoz socialista.