Almeida traslada a Vox que "no pueden impedir" que se hable con la izquierda sobre los presupuestos

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado a Vox este miércoles que "no pueden impedir" que el Gobierno municipal hable y debata con la izquierda (Más Madrid y PSOE) sobre los Presupuestos del Consistorio para 2021.

"Siempre hemos mantenido, dado que tenemos un acuerdo de investidura con Vox, que íbamos a iniciar, como ya se ha hecho, las negociaciones con Vox, y las negociaciones están iniciadas", ha defendido tras rubricar el Plan de Empleo para la capital 2020-2023.

El también portavoz nacional del PP ha señalado que es con Vox con quien "hay más afinidad", pues con ellos suscribieron el "acuerdo de investidura". "Igual que Vox no pidió que en los Acuerdos no formara parte la izquierda, ahora no puede impedir que se hable con la izquierda", ha lanzado.

Además, ha defendido que "son unos buenos presupuestos", por lo que ve positivo poder lograr "el mayor consenso". "Negociar con Vox no implica renunciar a tener contactos con otros grupos municipales", ha concluido.