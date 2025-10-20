El PSOE cree que el Gobierno de Almeida está "cercado" de "desastres judiciales" por practicar un "urbanismo a la carta"

Fachada del Estadio Santiago Bernabéu, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Apuntan a que el auto del TSJM en el que se da la razón a los vecinos por la concesión de los parkings del Bernabéu es un "suma y sigue"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Giraldo ha sostenido que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida está "completamente cercado" de "desastres judiciales" por practicar un "urbanismo a la carta" que no "casa" con la legislación vigente.

"El practicar el urbanismo a la carta, muy típico de este equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, pues casa mal con la legislación vigente y por eso los jueces una y otra vez están tumbando medidas, propuestas, ordenanzas, normativas del equipo de gobierno de Almeida que está completamente cercado por los desastres judiciales", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios.

Dice Giraldo que esto es un "suma y sigue" de una lista "muy larga" en la que se encuentran, entre otras, las ordenanzas de terrazas y movilidad sostenible, aunque ha apuntado que este caso es "especialmente escandaloso" porque desde el primer momento "fue advertido de que lo que estaba haciendo no podía hacerse".

"Ellos sabrán, que defienden a quienes defienden. Desde luego que a los vecinos de la ciudad de Madrid, pues malamente, como podemos comprobar", ha concluido.