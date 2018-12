PSOE-M descarta integrarse en la plataforma de Carmena: "Sería un atentado contra nuestra historia"

Publicado 17/12/2018 11:25:07 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha descartado de forma rotunda que los socialistas, que todavía no tienen candidato al Ayuntamiento de Madrid, se integren en la plataforma Más Madrid, con la que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, va a volver a presentarse a las próximas elecciones.

"Sería un atentado contra nuestra historia", ha señalado en declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por esta posibilidad, que queda totalmente descartada pese a informaciones en los últimos meses que apuntaban esta posibilidad.

"Puede parecer muy duro lo que estoy diciendo pero es así. Tenemos 140 años de historia y no podemos permitirnos el lujo de no concurrir en otra lista que no sea la del PSOE. Por su puesto que no", ha insistido el líder de los socialistas madrileños.

Preguntada por candidatos al Ayuntamiento y si le gusta la ministra de Industria, Reyes Maroto, Franco ha dicho que le parece una "magnífica candidata" para todo, pero que hay otros "magníficos candidatos" y que en el PSOE eligen los militantes. También ha recordado que hay tiempo porque tienen de margen hasta febrero.