El PSOE envía una carta a Ayuso para que retire sus Presupuestos y acuerde otros con el resto de grupos

Unidas Podemos tacha de "brindis al sol" la propuesta de Presupuestos del PSOE y Más Madrid dice que no irá de la mano del PP

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid enviará hoy una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que retire su Proyecto de Presupuestos regionales para 2022 y acuerde otro con el resto de grupos parlamentarios que se centre en afrontar "los retos verdaderos" para Madrid.

"Hoy mismo sale una carta dirigida a la presidenta. La receptividad por parte del Gobierno es mínima, lo tenemos claro; pero vamos a insistir porque debe plantearse hacer una negociación en serio por unos presupuestos útiles para los madrileños", ha trasladado el portavoz del PSOE en la Asamblea y secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Así, según ha explicado Lobato, en primer lugar le harán este planteamiento al Gobierno porque necesitan que primero retire el Proyecto de Presupuestos y que, después, se abra a analizar conjuntamente y de forma coordinada con el resto de grupos otras cuentas autonómicas.

"Si el Gobierno no accede a esto y mantiene el condicionamiento a Vox hay poco margen para obtener mayorías alternativas", ha reconocido el portavoz socialista, para a continuación insistir en la necesidad del consenso de todos los grupos.

Lobato ha indicado que la estrategia de los socialistas se fundamenta en eliminar los "condicionantes extrapresupuestarios" de Vox y afrontar los problemas y retos que tiene la Comunidad de Madrid. Para ello, proponen un nuevo modelo económico que crea en la innovación, la digitalización y el salto a la economía del conocimiento.

También, una estrategia clara de desarrollo de la calidad de los servicios públicos, la salud mental, la digitalización, una atención primaria fortalecida, un plan de infraestructuras educativas y un modelo para que todos los colegios cuenten con robótica y programación; además de financiar un salto en el modelo de residencias públicas que evite los problemas que se han producido durante la pandemia. Quiere, asimismo, apostar por un transporte público de calidad, una estrategia de sostenibilidad ambiental y un marco cultural accesible para todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

"ES UN BRINDIS AL SOL", DICE UNIDAS PODEMOS

Sobre esta iniciativa, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha indicado que si el PP hubiera querido aprobar un Presupuesto "progresista", hubiera hecho una ronda de contactos "con todas las fuerzas" y no hubiera hecho unas cuentas para luego pactarlas con la "extremaderecha". "Creo que la propuesta del PSOE es un brindis al sol, viendo el desarrollo de los acontecimientos. Nosotros vamos a registrar una enmienda a la totalidad y las enmiendas parciales", ha defendido.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha señalado que los Presupuestos de Ayuso no son los que necesitan los madrileños y por eso ha asegurado que desde su grupo registrarán una enmienda a la totalidad a las cuentas autonómicas pero ha avisado de que no irán de la mano del PP. "No iremos de la mano del PP por salud democrática y porque el modelo del PP es antagónico a lo que pensamos", ha zanjado.

A continuación, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha insistido en que ellos sí tienen "la mano tendida al PP" en la Comunidad de Madrid y en toda España, "también en Andalucía". "Es la dirección del PP la que parece que tiene otros socios preferentes. La gran pregunta es si (el líder del PP) Pablo Casado va a imponer a Ayuso que gobierne con el PSOE contra su voluntad. Esa va a ser la auténtica prueba del algodón para saber si el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere pactar los Presupuestos con Vox con la izquierda", ha sostenido.

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, se ha mostrado sorprendido de que haya partidos que "quieran aislar a otros". No obstante, ha trasladado al PSOE que si quiere enviar una carta al Gobierno regional que lo haga, pero le ha sugerido que envíe también otra misiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que atienda a las propuestas de pactos de Casado y no negocie los Presupuestos Generales del Estado con "los herederos de ETA".