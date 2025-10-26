El PSOE exige a Almeida que rectifique y paralice la construcción del crematorio junto a la M-40

Archivo - Exterior del tanatorio de la M-40, a 10 de abril de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Seguridad y del distrito de Villaverde en el Grupo Municipal Socialista, Enrique Rico, ha exigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que "abandone la imposición" y rectifique para que se paralice la construcción del crematorio junto a la M-40.

El edil ha participado en una movilización vecinal contra la instalación de un crematorio próximo a la M-40, una infraestructura que, según denuncia, "pone en riesgo la salud de los vecinos al situarse a escasos metros de viviendas y centros escolares".

Rico ha subrayado que el Grupo Municipal Socialista "apoya plenamente a los vecinos y al tejido asociativo en su lucha contra esta instalación" y ha acusado al Gobierno de Almeida de "mentir y manipular" sobre el proceso administrativo.

"El Gobierno de Almeida miente cuando afirma que la Justicia obliga a construir el crematorio. La Justicia no ordena otorgar la licencia para hacerlo", ha asegurado.

El edil socialista ha recordado además que el Partido Popular votó en 2021 en contra del proyecto y ha criticado que ahora "se haya puesto del lado de los intereses privados y en contra de los vecinos de Usera y Villaverde, que llevan décadas sufriendo desigualdades".

"El Partido Popular ya no solamente gobierna de espaldas a todo el mundo, sino que ha dado un paso más y gobierna frente a todo el mundo", ha denunciado Rico, quien ha exigido al alcalde "que abandone la imposición y rectifique".

El PSOE madrileño ha reiterado su apoyo a las asociaciones vecinales y colectivos sociales de la zona, que mantienen su oposición firme a la construcción del crematorio junto a la M-40.