PSOE exige a Ayuso que construya el tren a Navalcarnero y se compromete a que el día siguiente de acabar ya tenga trenes

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha reclamado este domingo al Gobierno regional encabezado por Isabel Díaz Ayuso que construya el tren a Navalcarnero y s ha comprometido en nombre del ministro de Transportes, Óscar Puente, a que el "día siguiente" de que concluya la obra haya trenes circulando por sus vías.

Así lo ha trasladado el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, en declaraciones retransmitidas por el partido desde este municipio del suroeste de la región. "Se comprometieron a construir ese tren a Navalcarnero para que a partir de ahí el gobierno de España asumiera la gestión del servicio. Esto no ha pasado. Pero no solo no ha pasado, sino que es que ha habido más de 180 millones de euros que han pagado las familias de esta Comunidad de Madrid con sus impuestos que se han dilapidado", ha lanzado el socialista.

Las obras, con las que se pretendían cubrir trayecto de 15 kilómetros, fueron adjudicadas a OHL por el Ejecutivo regional en 2009, con un presupuesto de 369 millones de euros. Tras invertirse más 140 millones, la concesionaria lo paralizó en 2010.

Lobato ha recordado que se llegó a un acuerdo entre distintas administraciones para que la región con la expresidenta Esperanza Aguirre a la cabeza construyera esta infraestructura y que luego fuera el Ejecutivo central quien asumiera su gestión.

El socialista ha cargado contra la "nefasta gestión del PP" que "dejó abandonadas a las familias de Navalcarnero y las 200.000 personas que viven en toda la comarca".

"Ayer mismo hablé con el ministro. El compromiso del gobierno de España de que al día siguiente que la Comunidad de Madrid cumpla con la construcción de la obra, al día siguiente habrá trenes de cercanías puestos en marcha por el Gobierno de España viniendo a Navalcarnero. Por lo tanto, exigencia absoluta del PSOE, del gobierno de España y compromiso del PSOE en el gobierno de España y también del PSOE en la Comunidad de Madrid", ha proseguido Lobato.

Por su parte, el alcalde de la localidad, José Luis Adell (PSOE), ha asegurado que Navalcarnero fue "saqueado" por la gestión previa y que aún están llegando "sentencias judiciales que están haciendo mucho daño y aumentando la deuda".

"La deuda de Navalcarnero no es una deuda por mala gestión, no es una deuda por incapacidad de los gobernantes, sino que es una deuda generada por la corrupción y el saqueo de nuestro pueblo", ha afirmado.

EL TREN A NAVALCARNERO

Tras cinco años con las obras paradas, la empresa concesionaria presentó en junio de 2015 una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

Ante esto y apoyados en un informe del Consejo Consultivo a favor, en 2016 iniciaron un expediente a la empresa imponiéndole 34 millones de euros de penalidades y dándole 16 meses para la ejecución de las obras (plazo que terminó en septiembre 2017).

Tras no obtener respuesta, el Gobierno regional reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por "incumplimiento de contrato", mientras que la empresa entró en liquidación en 2017 exigió a la administración más de 370 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.

En octubre de 2011, el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se estimaba que la resolución del contrato de este tren de cercanías, así como la petición de 356 millones a OHL, como se llamaba antes la compañía, debían ser declaradas nulas.

OHLA recibió un abono de 162,5 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid por la liquidación del contrato que proyectaba para la nueva línea, de los que más de 123 millones correspondían a la liquidación de las inversiones realizadas que sí se acometieron. El importe restante, responde a los intereses de demora desde la fecha en que debió abonarse y al IVA legalmente aplicable.