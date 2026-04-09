PSOE exige reducir listas de espera de dependencia y Comunidad acusa a Bustinduy de no resolver la financiación

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varias personas caminan, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido a la Comunidad de Madrid reducir las listas de espera de la dependencia, mientras que la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, ha acusado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de no hacer "nada" para resolver la financiación de las comunidades autónomas.

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, la diputada socialista Silvia Monterrubio ha alertado de que las listas de espera "no se reducen porque el sistema funcione mejor, sino porque cada vez se les muere más gente por el camino tan duro".

"A esas listas de espera interminables hay que añadir la falta de plazas residenciales y las consecuencias de insistir en un modelo que prioriza el negocio frente al cuidado", ha lamentado la parlamentaria.

A renglón seguido, Monterrubio ha cargado contra el Gobierno regional por mantener abiertas residencias "a pesar de estar sancionadas por mala atención o negligencias graves" o de "lavarse las manos aunque expulsen a una gran dependiente de 84 años".

"Cuando se les da comida en mal estado, caducada desde hace meses, escasa, cuando viven situaciones de higiene inaceptables, cuando no hay personal suficiente o este está absolutamente sobrecargado, se está vulnerando el derecho de las personas a recibir una atención digna y personalizada", ha censurado.

Por su parte, Dávila ha contestado que el sistema de atención a la dependencia funcionaría en España "mucho mejor" si estuviese "adecuadamente financiado por su gobierno". Ha cifrado en 377 millones de euros lo que ha dejado de pagar el Ejecutivo central a los dependientes desde que la diputada registró su pregunta. Hasta ahora, el Gobierno regional ha alertado de que le debe más de 3.000 millones.

"Los derechos también pasan porque su presidente y su gobierno en España se preocupe por ellos, y por cumplir la ley que les mandata financiar el 50% de la dependencia, y que no lo hacen en ninguna región. Perdón, sí, solo en el País Vasco", ha lanzado.

Así, la consejera ha comparado a Madrid y Cataluña detallando que la región atendió a más de 6.700 personas en febrero, frente a las 14 personas de Cataluña, o que el Gobierno de Salvador Illa ha atendido a unas 41.000 personas cuando la Comunidad "ha superado las 100.000".

"Sobre personas fallecidas sin haber sido valoradas, en febrero fueron más de 3.000 en España. Pero el contexto es claro. Más de 1.000 en Cataluña, frente a dos en Madrid. En lugar de buscar rédito político, deberían preguntarse qué está haciendo el ministro Bustinduy para resolver el problema. Ya se lo digo yo. Nada", ha zanjado.