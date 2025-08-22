El PSOE exige la retirada de diez nuevos autobuses de la Línea 145 de la EMT por "problemas" en la climatización

Archivo - Un autobús de la EMT el día que son gratuitos, a 8 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento analizará si se ha producido alguna incidencia en los vehículos nuevos

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido la retirada de diez autobuses de la Línea 145 de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) por "problemas" en la climatización, una situación que analizarán los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid al tratarse de vehículos nuevos.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el concejal socialista Ignacio Benito ha alertado de que los conductores han pedido la retirada de la circulación de "diez autobuses del modelo 'Caetano', recién incorporados al servicio, por problemas que se dan con el aire acondicionado".

"Le pedimos a la EMT que aparque estos diez vehículos durante los meses de verano y que revise en profundidad la problemática que se denuncia. No es de recibo que estos vehículos se queden continuamente sin aire acondicionado y mucho menos que se haya dado la orden de sustituir los vehículos averiados por autobuses del mismo modelo para que a los pocos minutos vuelvan a variarse por la misma causa", ha remarcado.

Benito ha subrayado que esta situación "afecta al deficiente servicio que se presta a raíz de todas estas averías", así como al "bienestar y seguridad de usuarios y conductores, que han tenido que desalojar alguno de estos vehículos por el calor extremo".

"Según denuncian, con la bajada de las temperaturas el problema es el contrario, ya que no se puede apagar el aire acondicionado y los viajeros se quejan del frío. Por eso, pedimos que sustituyan temporalmente este modelo hasta que la climatización de estos autobuses deje de ser un peligro para usuarios y conductores", ha exigido.

Desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio han informado que se analizará si se ha producido alguna incidencia con los diez nuevos vehículos de hidrógeno.

"Estamos contrastándolo con los servicios técnicos para subsanarla o, en su caso, reclamar al fabricante porque se trata de vehículos nuevos", han detallado a Europa Press.