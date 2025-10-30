PSOE insta a Almeida a abandonar la "confrontación partidista" y a "dejar de mentir" en relación a la tasa de basuras

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El Grupo Municipal Socialista ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a abandonar la "confrontación partidista" y a "dejar de mentir" en relación a la tasa de basuras.

Así lo recoge el PSOE en un comunicado difundido a los medios, en el que ha reprendido al primer edil por acusar a los socialistas de estar "haciendo una campaña de impugnación judicial" contra la tasa.

"Queremos desmentir categóricamente dichas afirmaciones y exigir al alcalde que deje de mentir, nuevamente, a los madrileños. El PSOE no está desarrollando ninguna campaña, sino que mantiene la misma posición política y técnica que ha sostenido desde el primer momento", ha afirmado.

Al detalle, los socialistas insisten en que la tasa de basuras diseñada y aprobada "exclusivamente" por el Gobierno de Almeida es "injusta y desproporcionada", tanto en "su diseño como en su aplicación", al "penalizar" a las familias con un "coste excesivo y sin criterios de equidad".

"Frente a la política impositiva de Almeida, el PSOE ha presentado en el último Pleno del Ayuntamiento una batería de propuestas constructivas destinadas a hacer más justa y progresiva la tasa, siempre con el objetivo de beneficiar a los madrileños y madrileñas y que el Partido Popular rechazó", han señalado.

En concreto, el PSOE ha destacado, entre las propuestas presentadas para hacer la tasa "más justa, más verde y solidaria", introducir coeficientes correctores en el cálculo de la tarifa por generación de residuos teniendo en cuenta la renta y bonificaciones a familias numerosas y monomarentales/monoparentales.

Del mismo modo, el Grupo Municipal Socialista apuesta por reducir al 100% la tasa para las personas vulnerables, en exclusión social o beneficiarias de la ayuda municipal de emergencia; reducción del 30% por compostaje o separación, así como de recogida de materia orgánica y reutilización y reciclaje a través de puntos limpios.

Por último, también ha recordado que, entre sus propuestas, incluye una reducción del 15% para las empresas de distribución alimentaria y restauración que reduzcan los residuos, en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, y la exclusión de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) del ámbito residencial para incluirlas en bienes de uso comercial.