PSOE no apoya paralizar Madrid Central y cree que hasta el 30 de noviembre se podrán garantizar todos los aspectos

Publicado 29/10/2018 12:25:09 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este lunes que no apoyan paralizar Madrid Central, que cree que debe realizarse "bien" pero que hasta el 30 de noviembre, fecha en la que se prevé poner en marcha el Plan, "hay tiempo de ir garantizando todos los aspectos".

Así lo ha expuesto Gabilondo en declraciones a los periodistas, después de haber visitado los jardines de Vistalegre y al ser preguntado sobre si piensa que Madrid Central debería paralizarse.

El portavoz socialista ha indicado que "no hay que paralizar", sino que considera que "hay que hacerlo bien", y "entre paralizar y no hacerlo pues la posibilidad es que se haga bien". "De aquí al 30 de noviembre todavía hay tiempo de ir encontrando y garantizando todos los aspectos que me parecen decisivos que se garanticen", ha sostenido.

De hecho, ha defendido que este Plan entraría el último día de noviembre "con carácter de prueba" y "sin sanciones" y que, al cabo de unos meses, "se piensa hacer una evaluación para corregir aspectos".

"No nos hemos opuesto a que se haga, pero sí creemos que hay que hacerlo teniendo en cuenta los intereses de los que están afectados y buscando también el acuerdo para garantizar el transporte público, teniendo en cuenta los desplazamientos desde otros lugares a esta zona", ha incidido.

En este punto, Gabilondo ha asegurado que ha hablado con la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, y que coinciden "absolutamente" en que se lleve a cabo Madrid Central, pero "garantizando a los madrileños que van a poder tener todas las condiciones para poder desarrollar sus actividades, comerciantes estudiantes o personas que trabajan".

"Lo que hace falta es coordinar y pido al Ayuntamiento y Comunidad que se coordinen para resolver todos esos problemas, que tienen tiempo para hacerlo y es una prioridad", ha concluido el portavoz del PSOE en la Cámara regional.