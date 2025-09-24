PSOE no consentirá que el Gobierno de Almeida "confunda institución con partido" vulnerando su derecho de representación

Archivo - El concejal del PSOE, Enrique Rico, durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, Enrique Rico, ha advertido al PP que en su grupo "no consentirán" que el Gobierno que encabeza José Luis Martínez-Almeida "confunda institución con partido" al no ser invitados a actos municipales, concretamente este miércoles a la entrega de despachos a la Policía "vulnerando" así su derecho de representación.

En la comisión del ramo, Rico ha denunciado públicamente que no ha sido invitado al acto de la Policía porque en el Gobierno municipal "peligrosamente confunde institución con partido". Rico ha acusado al equipo de Gobierno de hacer "una lamentable utilización de la institución del Ayuntamiento de Madrid, utilizándolo como si fuera su cortijo, vulnerando el derecho de representación".

"Están vulnerando nuestros derechos no permitiendo que hagamos nuestro trabajo y adelanto que no lo vamos a consentir", ha advertido Rico. Minutos antes Martínez-Almeida ha adelantado que únicamente restablecerá relaciones con el Grupo Municipal Socialista si su portavoz, Reyes Maroto, "se retracta" en los juzgados y "pide perdón".

El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid ha admitido a trámite la querella que interpuso la Comunidad de Madrid contra Maroto al considerar que no se retractó de unas declaraciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia en el acto de conciliación que se celebró en junio. La edil tendrá que acudir a declarar el 11 de noviembre por un presunto delito de calumnias con publicidad.