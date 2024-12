PSOE "no se rinde", a pesar del 'no' a todas sus enmiendas al presupuesto, y confía en que el PP levante su "rodillo"

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, asegura que su grupo "no se rinde", a pesar del 'no' a todas las enmiendas presentadas al presupuesto de 2025, y confía en que el PP levante su "rodillo" de aquí al 23 de diciembre, cuando el proyecto de cuentas se apruebe definitivamente en el Pleno de Cibeles.

El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2025 ha dado este viernes su penúltimo paso en una comisión extraordinaria, con tres enmiendas a la totalidad y 529 parciales tumbadas con los votos del PP, todas las presentadas por los grupos de la oposición.

"Lo que queremos es, en la medida de las posibilidades de la oposición, que son reducidas, mejorar los presupuestos de José Luis Martínez-Almeida. Nuestras enmiendas están enfocadas a más vivienda, a hacer más y mejor equilibrio territorial y a dar más oportunidades económicas a esta ciudad", ha explicado López al término de la comisión.

Los socialistas se han encontrado con el 'no' a todas sus enmiendas. "Pero el PSOE no se rinde. Vamos a seguir peleando por esas enmiendas porque creemos que son buenas para los madrileños y para las madrileñas y esa es la misión que tenemos de aquí al día 23, cuando tenemos el Pleno, esperando que el PP no aplique de nuevo el rodillo sobre el PSOE y aprueben como mínimo algunas de las enmiendas", ha deseado.

Enma López ha insistido en que las enmiendas socialistas "son buenas para Madrid" añadiendo que en su grupo, "a diferencia de lo que hacen ellos", sí han votado a favor de aquellas que les parecen positivas.

Ha puesto como ejemplo la enmienda del PP por la que "se han rectificado a sí mismos y ha aprobado una sobre el Ingreso Mínimo Vital en la tasa de residuos". "Creemos que quien está cobrando el Ingreso Mínimo Vital debe estar exento de esa tasa de residuos urbanos y parece que por fin el Gobierno se ha dado cuenta de que lo que llevábamos diciendo desde la oposición desde hace un mes era lo correcto", ha expuesto.

"Nosotros no somos sectarios y sí que apoyamos todas aquellas medidas que creemos que son buenas para los madrileños, vengan del grupo que vengan", ha apostillado Enma López, que ha deseado que "Almeida hiciera lo mismo".

PLENO DEL 23 DE DICIEMBRE

La comisión extraordinaria de Hacienda celebrada en la Plaza de la Villa ha aprobado el texto final del presupuesto, integrado por el del propio Ayuntamiento, los organismos autónomos y sus sociedades mercantiles, que se elevará al Pleno del próximo 23 de diciembre. Lo ha hecho con el sí en solitario del PP y el rechazo en bloque de los tres grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE y Vox.

El proyecto de cuentas para 2025 ha registrado 544 enmiendas, tres de ellas a la totalidad, firmadas por cada uno de los grupos de la oposición. Las tres enmiendas a la totalidad han sido tumbadas con los votos del PP. Las enmiendas parciales han sido 541. Únicamente el PP ha aprobado con su mayoría absoluta las 12 firmadas por los 'populares'.