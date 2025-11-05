PSOE pide a Almeida abandonar su "cabezonería" y que paralice la hidrogenera de la EMT hasta "resolver fallos"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inaugura la primera hidrogenera de EMT Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida que deje su "cabezonería" y que paralice la hidrogenera del Centro de Operaciones de EMT Madrid en Entrevías hasta que se resuelvan "definitivamente" los "fallos" y las "averías" en estos autobuses de energía limpia.

"Creemos que Almeida debería paralizar ese proyecto hasta que se resuelvan definitivamente los fallos recurrentes, porque conductores y viajeros no podemos ser rehenes de su cabezonería y de su afán por los titulares", ha señalado Benito en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha explicado que el proyecto "estrella" de Almeida se ha "estrellado" tras un año de funcionamiento, con una estación de carga "dos meses averiada" y sin autobuses impulsados por hidrógeno circulando en ese periodo.

"Afortunadamente, estamos hablando de 10 unidades de una flota de más de 2.000, porque si no, habríamos tenido un problema aún mayor", ha subrayado.

Al hilo, el también responsable socialista del área de Movilidad ha explicado que los "mayores problemas" se registran en los autobuses de la línea 145 --que utiliza este modelo de energía--, con un verano "caótico" de "averías más recurrentes" y un regreso a la circulación "con los mismos problemas".

En concreto, Benito ha apuntado que el domingo hubo "dos autobuses averiados de los cuatro que tenía la línea" circulando y que, como resultado, los viajeros esperaron en las paradas por un tiempo de "hasta 38 minutos".

"Desde el PSOE siempre hemos apoyado que la EMT utilice nuevas energías limpias, pero la tecnología debe estar suficientemente desarrollada y parece evidente que este no es el caso", ha concluido.