PSOE pide a Almeida "no apropiarse" de datos ajenos y subraya que la reducción de VUT es obra del Gobierno central

Archivo - Telefonillo de un bloque de viviendas, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "no apropiarse" de datos que "no le corresponden" y ha subrayado que la reducción de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la ciudad es obra del Gobierno central.

"Aquí el que está trabajando duro por el descenso de la ilegalidad de los pisos turísticos es el Gobierno de España y no el Ayuntamiento, que se está viendo bastante incapaz en esta lucha", ha trasladado el concejal Antonio Giraldo en declaraciones remitidas a los medios.

Así reaccionan los socialistas después de que el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante a la cabeza, trasladase que los pisos turísticos en la ciudad han descendido un 15,7% desde la aprobación del Plan Reside. En concreto, indica que 1.423 viviendas han dejado de dedicarse a la actividad turística, con información recabada por la Agencia de Actividades (ADA) junto al Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).

Además, el Área destaca que la página web de Inside Airbnb se plasma un descenso de 2.662 pisos menos, de 16.959 pisos turísticos en julio a 14.297 en noviembre. Si la comparativa se hace con el año pasado, en noviembre de 2024, Airbnb recogía 17.490 pisos turísticos, esto es, un 19,8% más que los actuales.

Ante este balance, el PSOE ha criticado el "triunfalismo" del Ayuntamiento al "presumir" de la "milagrosa" reducción de pisos turísticos, cuando "es fruto" de las medidas impulsadas por el Gobierno "para poner orden en un sector descontrolado y proteger el derecho a la vivienda".

"Qué casualidad que desde el 1 de julio de 2025 es cuando hayan empezado a notar un descenso de las viviendas turístico. ¿Por qué Evidentemente ha sido por la entrada en vigor del Registro Único de Alquileres de Corta Duración del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se ha unido a la obligatoriedad de las plataformas de retirar anuncios de viviendas turísticas ilegales", ha expuesto Giraldo.

En este sentido, ha señalado que desde que Almeida es alcalde "no ha pasado nada" con las VUT, en cambio, justo "cuando interviene" el Gobierno de España es "cuando empiezan a notar descenso", que también se ha producido, según ha afirmado el edil, en ciudades como Barcelona, Valencia o Mallorca, "donde no aplica el famoso Plan Reside al que han achacado este descenso".

CRITICAN QUE AYUNTAMIENTO "NO HAGA NADA" CON VUT ILEGALES

Por ello, los socialistas critican que el Ayuntamiento "no haga nada" en relación a las VUT ilegales, salvo "colgarse las medallas de los demás". "Si el equipo de Almeida quiere realmente contribuir a acabar con los pisos turísticos ilegales, debe endurecer su regulación, aumentar la plantilla de inspectores y clausurar los alojamientos que no cumplan la ley", recoge el PSOE en un comunicado, en el que apostilla que "todo lo demás es maquillaje político".

Además, han señalado que el Plan Reside "no contiene medidas disciplinarias ni sancionadoras", por lo que "difícilmente puede explicar ninguna reducción real en el número de pisos turísticos". "De hecho, abre la puerta con la alfombra roja a los fondos especulativos para que edificios enteros se conviertan en alojamientos turísticos, lo que solo agrava el problema", han expuesto.

El Grupo Municipal Socialista ha explicado que el Plan Reside entró en vigor el 22 de septiembre de 2025, "sin embargo, el descenso en los anuncios de VUT se produce desde el 1 de julio con el registro único". "Lo que confirma que en ningún caso tiene vinculación alguna con el Plan Reside como quieren hacer creer desde el equipo de gobierno municipal", ha afirmado.

Por otro lado, han cuestionado que se hayan empleado los datos "de una fuente independiente (Inside Airbnb)" y no de controles municipales, lo que para el PSOE "evidencia la falta de información propia y de fiscalización real del Ayuntamiento", por lo que ha exigido al Gobierno de Almeida que empiece a trabajar seriamente "para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la turistificación descontrolada".