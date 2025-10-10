PSOE pide "celeridad" a la Comunidad en el adjudicación de vivienda social vacía, con 3.200 personas en lista de espera

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.200 personas integraban la lista de demandantes de vivienda de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid al finalizar de 2024, tras haber adjudicado 700 viviendas durante el año 2023.

Así lo ha apuntado la directora general de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, María José Piccio-Marchetti, durante la Comisión de Vivienda en la Asamblea en respuesta a una petición de valoración sobre las listas de espera por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Durante su intervención, el diputado del PSOE Rafael Martínez Pérez ha reclamado "celeridad" al Ejecutivo regional para adjudicar esas "más de 3.000 viviendas vacías" y ha afeado que haya madrileños "literalmente en la calle" cuando hay pisos vacíos de la Agencia de Vivienda Social sin adjudicar.

Según sus datos, a día de hoy 800 viviendas públicas que están tapiadas o pendientes de reparación y más de 3.000 plazas de garaje en viviendas sociales y ha reclamado al Ejecutivo autonómico

La responsable de la Comunidad de Madrid ha recalcado que "se está haciendo un esfuerzo importante" para "ampliar y dotar de más medios" a las empresas encargadas de la reparación de estas viviendas "a la mayor brevedad".

"En ningún caso es voluntad de este Gobierno que haya una sola vivienda que pueda ser ocupada y que haya una persona que no se dirija a ella. En el caso en el que haya una vivienda sin ocupar es porque no reúne las condiciones de habitabilidad necesarias para poder dotar a una persona de una vivienda en condiciones dignas", ha apuntado.

En esta línea, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico también "está haciendo un esfuerzo" en incrementar el parque público de la Agencia de Vivienda Social, con 1.600 viviendas en construcción y otras 500 que se han anunciado recientemente y que se pondrán en marcha en los próximos meses.

"Si no son capaces de gestionar 800 que ya están construidas, permítame que dudamos que sean capaces de gestionar las más de 2.500 que se van a poner en futuro en funcionamiento", ha ironizado el diputado socialista.

Finalmente, desde el PSOE han reclamado "transparencia" a la Comunidad para que se publique mensualmente el número real de viviendas disponibles y adjudicadas por parte de la Agencia de Vivienda Social.