PSOE pide "responsabilidades" al Gobierno de Almeida tras la "demoledora" decisión del TSJM sobre parkings del Bernabéu

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Urbanismo en el Grupo Municipal Socialista, Antonio Giraldo, ha pedido este martes "responsabilidades" al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por la "demoledora" sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón a los vecinos del Santiago Bernabéu sobre los parkings en el entorno del estadio.

"No es la primera vez que una jueza en este caso ha dicho que eso no se ajustaba a derecho, que era ilegal (...). No se ajustaban los aparcamientos al Plan especial que se aprobó en el año 2017, no se justificaban los estudios de Movilidad, se había cambiado el canon en mitad de proceso y hubiera hecho falta una nueva información pública que no se hizo. En definitiva, y sobre todo y lo más importante, dice que no se ajusta al interés general", ha señalado en declaraciones a los medios.

Según Giraldo, esta sentencia es una "mala praxis que opera en la dirección política" del Ayuntamiento. "No es un error. Hay una negligencia operando en la dirección política del Ayuntamiento de Madrid porque los jueces dicen una y otra vez lo mismo", ha subrayado.

En este sentido, ha enumerado la Ordenanza de Terrazas, la de Movilidad Sostenible que anuló las ZBE, o planeamientos urbanísticos invalidados. Por ello, se ha preguntado si alguien va a "asumir la responsabilidad política" porque, "de momento, nadie se ha pronunciado".

Además, ha criticado al Gobierno de Almeida por querer "silenciar" a los vecinos del Bernabéu "diciendo que no estaban legitimados para apelar, cuando evidentemente sí que lo estaban".

Y es que ha trasladado que el PSOE está "muy preocupado" por la "dinámica" de los "varapalos judiciales" que cercan al Gobierno de Almeida "siempre por las mismas causas", se ha preguntado quién va a pagar "la cuenta" de este proceso judicial y ha pedido "no recurrir" la sentencia. "Si la va a recurrir, lo desconozco. También advierto, lo tienen complicadísimo. La sentencia es demoledora y muy clara", ha advertido.

Por ello, ha instado al Gobierno local que explique a los ciudadanos "que lo van a pagar con el dinero de todos". "Porque eso es un proceso aún más caro y seguramente va a acabar en el mismo sitio, habiendo dilapidado aún más recursos públicos y teniendo la plaza cerrada, agujereada y paralizada, a lo mejor dos años más", ha concluido.