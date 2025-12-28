PSOE reclama que se elimine la infección por VIH como causa de exclusión médica para un empleo público en la Comunidad

Archivo - Vigilia por el Día Internacional del Sida organizada por Cogam en la Puerta de Alcalá - COGAM - Archivo

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea ha reclamado que se elimine la infección por VIH/Sida como causa de exclusión médica para un empleo público tanto en la Administración de la Comunidad de Madrid como de las entidades locales.

El objetivo, según consta en la Proposición No de Ley registrada por el partido en la Cámara de Vallecas, es que ya no se contemple en todas las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario o laboral que se convoquen en virtud de ofertas de empleo público aprobadas.

Considera el PSOE que estas causas de exclusión deben limitarse a la "evidencia científica disponible" y solo aplicarse al requisito de no padecer enfermedades que "afecten a la capacidad funcional" para el desempeño de las tareas del trabajo en cuestión o a situaciones concretas "en el curso de enfermedades que pueden poner en riesgo la salud humana".

También piden que se elimine esta infección de VIH/Sida como motivo para negar el acceso a servicios o bienes de titularidad pública o privada cuando las actividades en los mismos no se correspondan con la forma de transmisión del virus.

Reclaman de esta manera que las causas de exclusiones por razones médicas se contemplen cuando se trate de enfermedades infecciosas en período de transmisión y siempre que su vía de transmisión "pueda darse en el contexto de las actividades que se realicen, de acuerdo con la evidencia disponible".

"BUSCAMOS ELIMINAR TODAS LAS TRABAS", AFIRMA PSOE

En declaraciones a Europa Press el diputado Santi Rivero ha indicado que lo que buscan con esta iniciativa es "eliminar todas las trabas que tienen las personas con VIH" a la hora de acceder a empleos públicos como "es el sector del taxi".

"Es una cuestión que es anacrónica, que se puso hace muchísimos años, que está en un decreto del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que yo creo que más por desidia que por voluntad política no lo han modificado", ha apostillado.

Rivero ha explicado que esto ya se hizo en Aragón y Andalucía y que lo que buscan es que las personas con VIH puedan acceder "en libertad de condiciones" porque "no tiene sentido que un cirujano pueda tener VIH y un taxista no".

Asimismo, considera que queda "muchísimo por hacer" en materia de eliminación del estigma, como cree que ha evidenciado la "salida del armario" como persona con VIH del actor Eduardo Casanova.

"Aquí las instituciones y las administraciones públicas tienen una responsabilidad muy grande, que es la de hacer campañas e informar a la población desde que son bien chiquititos para que sepan que indetectable es igual a intrasmisible, que una persona que se está medicando con su medicación de VIH es indetectable y por tanto no transmite el virus y que las vías de transmisión son las que son y que no se transmite por hablar con una persona con VIH, por darle un beso a una persona con VIH o por tocar a una persona con VIH", ha rematado.

AVANCES EN EL TRATAMIENTO DEL VIH

Los socialistas destacan en su PNL que a lo largo de las últimas décadas se ha avanzado en tratamientos que aseguran tanto la "buena calidad de vida de las personas que viven con VIH" como en un tratamiento preventivo para evitar nuevas infecciones --la profilaxis pre exposición (PREP).

También hemos conseguido avanzar como sociedad en reducir el estigma asociado al VIH, que viene precedido de "bulos y mentiras en torno, fundamentalmente, a las formas de transmisión del virus, logrando reducir la discriminación social de estas personas".

En materia laboral destacan que en la región sigue habiendo sectores en los que las personas con VIH "no tienen el derecho a acceder" por lo que reclaman eliminar los "obstáculos" para lograr la "igualdad real y efectiva" de estas personas "en todo aquel sector que tenga que ver con la contratación por parte de la administración de la Comunidad de Madrid y las entidades locales que la componen".