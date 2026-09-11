PSOE ve a Ayuso "atrapada" y "a la deriva" tratando de "justificar" la compra del ático y dice que lo pagará en 2027

La portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Mar Espinar, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó l - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

PSOE ve a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "atrapada" y "a la deriva" tratando de "justificar" la compra del ático por 6,3 millones de euros en Chamberí y ha afirmado que lo pagará en las urnas en 2027.

"Deje de victimizarse, deje de lloriquear. Lo que indigna a los madrileños es que se pegue la vida padre con viviendas de lujo, viajes de ensueño y comisiones millonarias a costa del dinero público", ha lanzado en el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región en el que, previamente, la mandataria autonómica ha afirmado que "tendría derecho" a tener una vivienda presidencial, pero ha hecho hincapié en que el "aticazo" del que habla el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no era para ella.

También ha señalado las viviendas de los ministros y al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ante lo que Espinar le ha recomendado que "deje en paz al Gobierno central y deje de compararse con otros gobiernos de otras CCAA" y que opte, por contra, por "rendir cuentas a los madrileños".

Sobre las viviendas de los ministros, ha destacado que son de "titularidad pública y transparente", "no como el ático", y que han sido usadas por gobiernos también del PP "por Álvarez Cascos, De la Serna o Rajoy".

Es por ello que ha insistido a la presidenta en que aclare "quién ordenó la compra del aticazo y dónde está el expediente". "Contéstelas aquí, antes de tener que hacerlo delante del juez", ha reclamado Espinar, quien ha recalcado que lo que "indigna a los madrileños" es que les tome "por idiotas".

Ha insistido en que Ayuso si quiere "vivir en un ático" lo haga con su dinero y cree que se daría cuenta de que "ni con su sueldazo" ni con el de los diputados se puede aspirar a un ático así y que el grueso de los madrileños "no pueden aspirar a una vivienda de 40 metros cuadrados".

"Usted no es víctima de ninguna campaña, ni de la oposición en esta asamblea, ni del gobierno central usted solo es víctima de una cosa, de sí misma, de sus aires de grandeza, de su poca vergüenza", ha proseguido.

Mar Espinar ha criticado que Ayuso "sea una corrupta" y que intente "desviar la atención del tema" del ático de forma "patética" con anunciados que "no ha hecho ni va a hacer jamás".

"Usted está anunciando lo que no ha hecho y jamás va a hacer. ¿Dinero para el ático? Sí. ¿Dinero para las escuelas? No. ¿Dinero para el ático? Sí. ¿Dinero para la prevención de incendios? No. ¿Dinero para el ático? Sí. ¿Dinero para los hospitales públicos? No. Y ese es el resumen de su gestión", ha planteado.

Por último, ha recordado que el PSOE se ha personado en la causa por la compra del ático y ha cuestionado si ella asumirá "responsabilidades políticas" en vez de "señalar a consejeros.

"La responsabilidad última y primera del 'caso del aticazo' es la suya. Usted no quiere pagar ni por gastarse la pasta de los madrileños en pegarse la vida padre, ni por su nefasta gestión en todos estos años. Pero, no se preocupe, los madrileños se lo van a hacer pagar", ha zanjado.