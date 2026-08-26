PSOE-M ve "un brindis al sol" que García Martín comparezca en la Asamblea y pide el expediente del ático de Chamberí

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha denunciado este miércoles que la petición de comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en el Pleno de la Cámara de Vallecas para informar sobre la gestión patrimonial de la empresa pública que compró y ha puesto a la venta el ático de Chamberí es "un brindis al sol" y ha reclamado ver el expediente.

Así lo ha indicado después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya registrado la solicitud de comparecencia a petición propia para informar sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid, entidad pública que adquirió el inmueble y adscrita la Consejería de Presidencia.

"Nos vuelven a tomar a todos por idiotas. Que enseñe el expediente porque pedir una comparecencia a petición propia del consejero responsable de la compra del superático para hablar del patrimonio de la empresa de Planifica Madrid no va a aclarar lo importante. Dar explicaciones en el Pleno es un brindis al sol. Lo que queremos todos los madrileños es ver la documentación", ha indicado en declaraciones remitidas a los medios.

El acceso a esta documentación, ha defendido, es la manera de saber quién encargó la compra, para qué y de dónde salieron "los más de 6 millones de dinero público" para adquirir el ático del Paseo del General Martínez Campos.

"El escándalo no se va a resolver por un consejero explicando lo inexplicable", ha denunciado la portavoz socialista en la Asamblea, que ha remarcado que es la jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, quien debe dar las explicaciones pertinentes ya que "iba a ser la gran beneficiaria de esta operación" para adquirir "un pisazo de 400 metros enfrente del de su madre, pagado con dinero de todos los madrileños".

Según ha denunciado, Ayuso "lo sabía todo y se lo ocultó hasta al presidente de su partido", el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "porque no estaba bien hecho, porque era una compra hecha por la puerta de atrás". "Y la hemos pescado, chao", ha ironizado haciendo un juego de palabras con la expresión que recientemente usó la presidenta regional para intentar zanjar el tema de la venta.