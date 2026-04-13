PSOE-M volverá a celebrar su fiesta propia por el Dos de Mayo y acudirán al acto de Sol por respeto institucional

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, durante la fiesta por el Dos de Mayo --Día de la Comunidad de Madrid-- en la Rosaleda del Parque del Oeste de Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid volverá a celebrar por segundo año consecutivo una fiesta propia por el Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, aunque acudirán también al que organice la Comunidad de Madrid en al Real Casa de Correos (Puerta del Sol)de forma "institucional".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces la líder del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien ha cifrado en 200.000 euros el coste que tendrá este año el montaje y cátering del evento en sol.

El año pasado el PSOE organizaba una fiesta en la Rosaleda del Parque del Oeste por el Dos de Mayo como respuesta a la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de invitar a ningún miembro del Ejecutivo central. Sostenían entonces que Moncloa había roto "toda relación institucional" con ellos y subrayaban las "dinámicas delictivas" contra Ayuso a través de los "poderes del Estado".

El veto afectaba además de al ministro de Política Territorial al secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Mar Espinar ha defendido que la fiesta del año pasado fue "para todos los madrileños" invitando "a toda la sociedad civil". "Creo que este año, por supuesto, repetiremos esa fiesta y acudiremos institucionalmente, como ya hicimos también el año pasado, a la fiesta privada, en este caso, de la señora Ayuso", ha planteado este lunes.

A la mandataria autonómica le ha recalcado que el Dos de Mayo no es una "fiesta privada más en su ático" sino que debería "representar a todos y no solo a ella misma".