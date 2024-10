Puente defiende que Maroto se "ganó a pulso" su puesto, aunque "alguien lo hizo llevando la cuenta de un jack russell"

"A Madrid le hubiera venido bien esta mujer", asegura el ministro

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, se ha "ganado a pulso" todo lo que ha conseguido y donde está, aunque "haya muchas formas de llegar a la política" porque "hay quien lo hace llevando la cuenta de un jack russell terrier", en referencia indirecta a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Puente ha presentado a Maroto en un desayuno de Nueva Economía Fórum. "Está preparada para ser alcaldesa", ha asegurado el socialista sobre la portavoz en el Ayuntamiento, sobre la que ha confesado que siente una "gran admiración".

"Ambos somos de una tierra poco complaciente. De una tierra donde las oportunidades para las familias con menos recursos no caen del cielo. Hay que ganárselas a pulso. Y eso es justamente lo que ha hecho toda su vida", ha subrayado, después de hacer un repaso por su currículo profesional y académico, que incluye "posgrados pata negra, que no son ni de Harvard ni de 'Harvaraca'".

Ella es el ejemplo de "esa cultura del esfuerzo que no es patrimonio de nadie", igual que Madrid "es una ciudad abierta, ese paraíso de libertad para tomar cañas y donde nunca te encuentras a tu ex por la calle, pero puede ser también un territorio estremecedor y en ocasiones hostil para alguien que llega con 22 años a trabajar desde un pequeño pueblo de Valladolid".

SOCIALISTA, FEMINISTA Y CATÓLICA

Óscar Puente ha presentado a Reyes Maroto como una mujer "socialista, feminista y católica" porque "si en algo consiste el espíritu cristiano es en empatizar con los semejantes y prestarles ayuda cuando la necesitan".

Después de hacer un recorrido por los logros obtenidos como ministra de Industria y Turismo. "Reyes ha estado para lo grande y para lo pequeño, por eso está preparada para ser alcaldesa", ha subrayado.

Maroto, ha continuado, "sigue viviendo en Alcorcón, donde se instaló hace casi 30 años, porque si ya entonces era difícil conseguir casa en Madrid, hoy es casi imposible, aunque se conocen casos de personas que de la noche a la mañana se instalan en un piso de lujo, hay casos".

"A MADRID LE HUBIERA VENIDO BIEN ESTA MUJER"

"Y a diferencia de otros, Reyes no consiguió ser alcaldesa no porque no quisiera, porque lo anhelaba, sino porque no fue posible. A Madrid le hubiera venido bien esta mujer a la que un compañero de gabinete, Félix Bolaños, llamó hormiguita por su inmensa capacidad de trabajo", ha subrayado Puente.

Sin embargo, el ministro ceee que "lo de hormiguita no le hace justicia a su tamaño como persona y como política". "Le hubiera venido bien a Madrid porque Madrid no es una ciudad de derechas. Habría hecho de Madrid un ejemplo de convivencia, que es algo diferente a que ricos y pobres coincidan en una terraza para tomar cañas. Donde tienen que coincidir es en las mejores escuelas, en las mejores universidades, en tener las mismas oportunidades y en disfrutar de los mismos servicios públicos de calidad", ha enumerado.

Madrid, "tanto la Comunidad como la ciudad, se merecen ser gobernadas desde la razón y Reyes es lo que utiliza para hacer política, no desde las vísceras. Gobernar no basta con presumir de un don especial, ni tener un despalpajo desmedido, sino tener preparación, capacidad de trabajo y sentido común a la hora de tomar decisiones", ha aseverado.

"A Madrid le hubiera venido bien Reyes Maroto y lo que representa, diálogo, cercanía, tolerancia, prosperidad y justicia social. Mi opinión personal es que nunca es tarde. Es verdad que la derecha de Madrid presume de haber hecho de esta ciudad un muro infranqueable. Yo lo que veo es que ese muro tiene grietas por donde, más temprano que tarde, acaba entrando la luz", ha vaticinado.