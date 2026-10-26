La Puerta del Sol amanece con menos tiendas de campaña cuando se cumple un mes de la acampada por la vivienda

Varias personas en la estación de metro de Sol, en la Puerta del Sol, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Puerta del Sol ha amanecido este lunes con menos tiendas de campaña de las que tenía hasta el momento, cuando se cumple un mes desde que se desplegara una acampada que nació del movimiento por la vivienda a raíz del desahucio de Maricarmen de su casa de Retiro en la que vivió durante 70 años.

Nació cuando un grupo de asistentes iniciaron espontáneamente una acampada en la Puerta del Sol de Madrid tras la finalización de la manifestación por la vivienda para reclamar, entre otras cuestiones, la aprobación del 'decreto Maricarmen', impulsado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid en un comunicado.

Los organizadores han trasladado en redes sociales que la acampada "sigue y seguirá" aunque se retiren tiendas pero mientras "llega gente nueva", si bien se han recolocado algunas de ellas para facilitar el paso en los accesos de la calle Arenal o Preciados, así como en la salida de la conocida como 'ballena' de Cercanías de Sol.

"Reorganizarse no es irse. No hay anuncio oficial: aquí decide la asamblea, no una fuente anónima. El 11N nos hace más fuertes. Que les quede claro: no nos vamos de Sol", han trasladado.

Sobre ello, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha vuelto a reprochado que se cometan "actos vandálicos contra el patrimonio" y que se esté "arruinando" a los comerciantes de la zona, además de propinar "insultos y amenazas" contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que no son "propias de un Estado democrática". A la vez, ha lamentado que se hayan producido agresiones sexuales tras la detención de un joven de 26 años por la agresión a una mujer de 22 en una tienda de campaña.

"Cuanto antes tiene que ser desalojada. La primera tarea que tiene el nuevo delegado del Gobierno será a desalojar esta acampada ilegal y desde luego haremos directamente responsable a Pedro Sánchez y a todo su gobierno de lo que pueda ocurrir", ha insistido García Martín.

Así, ha subrayado que han visto cómo se han quitado algunas tiendas pero ha resaltado que "en cualquier caso, cuanto antes tiene que abandonar la plaza", que es la más representativa de Madrid, y que ahora mismo está "ocupada y secuestrada".